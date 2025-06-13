羅馬國家音樂科學院將開啟新的音樂季

理查德·瓦格納的歌劇《女武神》將為羅馬國家音樂科學院2025-26樂季揭幕，屆時將有眾多首演和新意。隨後，著名指揮家和才華橫溢的獨奏者將通過交響樂和室內樂的表演，以饗觀眾。

（梵蒂岡新聞網）10月23日，羅馬國家音樂科學院（Accademia Nazionale di Santa Cecilia）將開啟新的交響音樂季，開場劇目是理查德·瓦格納的歌劇《女武神》，不同以往的是，這部歌劇將以劇場形式演出：這是聖女則濟利亞音樂廳（Sala Santa Cecilia）首次全面改造，它會更像拜羅伊特（Bayreuth）節日劇院，還是更像傳統的歌劇院？讓我們對法國導演赫蓋（Vincent Huguet）的構想拭目以待。赫蓋雖然年紀未滿50歲，卻有著輝煌的職業生涯。他將首次在羅馬執導瓦格納的作品，同樣，指揮家哈丁（Daniel Harding）也是第一次執棒《女武神》。

在這場彙聚眾多處子秀的開幕演出中，最值得一提的是，樂團的演出計劃不僅局限於瓦格納的歌劇《尼伯龍根的指環》中的其中一部《女武神》，而是將完整地演出“指環”的全部4部歌劇。在羅馬，自1961年以來從未完整演出過。

按照慣例，各大音樂機構的開幕新聞發布會總會列出一系列大牌名單，羅馬國立音樂學會也不例外，這次主要是指揮家的名字。我們可以看到，回歸和確定出場的指揮家包括：鄭明勳（Myung-Whun Chung）、圖甘·索基耶夫（Tugan Sokhiev）、謝苗·畢契科夫（Semyon Bychkov）、約翰·艾略特·加德納（John Eliot Gardiner）爵士、達尼埃萊·加蒂（Daniele Gatti）、安東尼奧·帕帕諾（Antonio Pappano）爵士、夏爾·迪圖瓦（Charles Dutoit）以及提奧多·庫倫奇斯（Teodor Currentzis）。當然，還有首席指揮哈丁（Daniel Harding），他將繼續執棒馬勒(Gustav Mahler)交響曲全集。

此外，有三位值得關注的指揮家：捷克人彼得·波佩爾卡（Petr Popelka），維也納交響樂團的首席指揮；德國人約安娜·馬爾維茨 (Joana Mallwitz)女士，她是德國柏林交響樂團的首位女性首席指揮；羅馬尼亞的克里斯蒂安·馬塞拉魯 (Cristian Măcelaru)，儘管他有著令人驚歎的職業生涯，但是他從未執棒過羅馬則濟利亞國家交響樂團。

室內樂音樂季將於11月1日揭開帷幕，屆時將有小提琴家麗莎·巴蒂雅施維莉（Lisa Batiashvili）、大提琴家戈蒂耶·卡普松（Gautier Capuçon）和鋼琴家讓-伊夫·蒂博戴（Jean-Yves Thibaudet）組成的三重奏團進行開場表演。同樣，這里也不乏知名演奏家，因為如今音樂會更要突出表現的是演奏者對曲目的詮釋而非曲目本身。

不過，對於真正熱愛音樂的人來說，室內樂仍然充滿魅力。安德拉斯．席夫（András Schiff）、比阿特麗斯·拉納（Beatrice Rana）和郎朗將爭相演繹鋼琴曲目。阿斯米克·葛里戈里恩（Asmik Grigorian）將為我們傾情演唱柴可夫斯基和拉赫瑪尼諾夫的作品，艾班弦樂四重奏組合（Quartetto Ébène）則繼續演奏貝多芬的四重奏全集。也許這次，最令西諾波利音樂廳（Sala Sinopoli）的觀眾著迷的是早期古典音樂：克里斯托弗·魯塞（Christophe Rousset）指揮的亨德爾的《彌賽亞》（默西亞），以及羅莎·費奧拉 (Rosa Feola)演唱的皮欽尼(Niccola Piccinni）的那不勒斯詠歎調。最後值得特別提及的是，為了紀念亞曆山大·斯卡拉蒂（Alessandro Scarlatti）逝世300週年：我們將於11月26日欣賞《聖女則濟利亞晚禱》和《聖女則濟利亞彌撒曲》。

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