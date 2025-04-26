烏克蘭和平經聖伯多祿大殿而來：特朗普與澤連斯基會談

教宗方濟各的葬禮是美國與烏克蘭總統會晤的場合。澤連斯基總統表示，如果聯合行動能取得成效，本次會面就極有可能「成為歷史性」的會晤。

（梵蒂岡新聞網）在教宗方濟各的殯葬彌撒上，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在聖伯多祿大殿的一處角落坐在椅子上交談的畫面格外引人注目。這是繼之前澤連斯基總統在全球實況播送的情況下沒有參加記者會就直接離開白宮後，首次與特朗普總統面對面交談。

談話「富有成果」

白宮通訊主任張振熙（Steve Cheung）表示，本次會談或許「富有成果」。此外，烏克蘭總統府還發布了另一張澤連斯基與特朗普在梵蒂岡簡短交談的照片，這次畫面裡還有英國首相斯塔默（Keir Starmer）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。

烏克蘭總統府發言人尼基福羅夫（Serhii Nikiforov）表示，澤連斯基與特朗普已經就推進談判達成共識。澤連斯基在X平台上表示，如果聯合行動能取得成效，本次會面就極有可能「成為歷史性」的會晤。他尤其盼望能達成「無條件的全面停火，以及可靠且持久的和平，從而制止另一場戰爭的爆發」。

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