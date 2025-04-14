莫羅恩女士首位阿拉伯裔大學校長，以色列的“希望訊息”

莫羅恩女士是首位被任命為以色列大學校長的阿拉伯人。她向梵蒂岡新聞網介紹了她的新角色、加沙持續發生的衝突以及她的基督信仰。

（梵蒂岡新聞網）2024年，天主教馬龍尼禮信友莫羅恩（Mouna Maroun）女士被任命為海法大學校長，成為以色列阿拉伯裔少數族群中首位擔任以色列大學校長職務的人。據人權組織稱，阿拉伯人在以色列仍面臨著結構性歧視，是一個處於弱勢地位的群體。

莫羅恩是一名基督徒，來自加爾默羅山區的一個天主教馬龍尼禮小村莊。在以色列，基督徒僅占以色列阿拉伯人口的7%左右，而阿拉伯人口約占該國總人口的五分之一，因此，莫羅恩作為一名女性、一個阿拉伯人、一位基督徒，自然引起了社會的廣泛關注。

她的當選是 “一個奇跡”，莫羅恩告訴本新聞網，因為在她當選前數月，哈馬斯於2023年10月7日突襲了以色列，導致以色列國內的猶太人和阿拉伯人之間的緊張局勢加劇。2024年4月，她被任命為海法大學校長，即首席學術負責人。

莫羅恩稱她的任命是一個“希望的訊息”，表明“在以色列，情況可以有所不同”，猶太人同阿拉伯人“可以攜手成功、共同生活”。

對以色列的學術抵制

以色列在加沙的戰爭中造成大量平民傷亡，一些外國大學為此已中斷與以色列高校的合作關係。而莫羅恩來自以色列北部，那裡阿拉伯人口較多，她的大學45%的學生都是阿拉伯人，這也是莫羅恩反對抵制的部分原因。

“抵制對任何人都沒有幫助，”她說，“尤其是學術抵制，因為以色列學術界正在做一些了不起的事情，這有助於阿拉伯人......從而增強他們的社會流動性。”莫羅恩補充道，她認為外國大學應與以色列大學直接接觸，以此“增強”以色列國內“開明”包容的力量。

維護人道主義

作為一名阿拉伯裔以色列人，莫羅恩對當前加沙衝突的雙方都表示同情。“即便不是猶太人，你也會對10月7日發生的事感到恐懼。然而，即使不是阿拉伯人，你也會因加沙的人道主義局勢和無辜者被殺而感到害怕。”

莫羅恩還強調了教會和聖座應扮演“中立方”的角色，推動該地區的和平發展。她表示，這也包括與美國特朗普政府的合作，因為該政府對“以色列人和巴勒斯坦人”都有影響。“這就是我們的信仰”，莫羅恩最後總結道：“和解、寬恕與締造和平”。

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