歐洲廣播聯盟大會將在巴黎舉行

歐洲廣播聯盟大會將於4月3日至4日至在法國巴黎召開。屆時，該聯盟創始成員、梵蒂岡廣播電台也將出席會議。

（梵蒂岡新聞網）33個歐洲國家代表將於4月3日至4日在法國巴黎出席第31屆歐洲廣播聯盟（EBU）大會。在為期兩天的會議上，與會者要討論歐洲公共廣播當前的主要挑戰，並探討媒體的未來機遇。本次會議由法國廣播電台籌辦。聖座傳播部編輯部門副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）將代表梵蒂岡廣播電台參加活動。

本屆大會關注在音頻製作上運用人工智能及合成聲音的倫理影響，吸引新受眾、尤其是年輕聽眾的策略，以及在政治與財務壓力日增的情況下公共廣播公司的轉型。此外，與會者也要討論「網聯汽車」使用廣播設備的議題，並且對音樂版權進行協商。本屆大會期間將選出歐洲廣播聯盟理事會2025年至2027年的成員。

梵蒂岡廣播電台在歐洲廣播聯盟巴黎大會上的參與，凸顯出本台在促進優質內容和擁抱新科技發展方面的角色。這與歐洲廣播聯盟增進公共廣播領域卓越服務的使命相符合。

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