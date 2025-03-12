烏克蘭志願者用治療犬幫助兒童克服戰爭創傷

烏克蘭敖德薩的明愛會啓動了一項創新的“訓練犬輔助療法”項目，利用經過專業訓練的治療犬幫助殘疾兒童緩解心理壓力，提升社交能力，並促進身心康復。該項目旨在為受戰爭影響的孩子們提供新的希望。

（梵蒂岡新聞）奧萊娜・維利琴科（Olena Velychenko）是一位來自赫爾松的烏克蘭南部的在明愛會（Caritas）服務的志願者。她在戰爭爆發前，曾夢想建立一個犬類訓練中心，讓孩子和成人通過與狗互動克服心理障礙。

戰爭爆發後，她被迫遷往敖德薩，但並未放棄這一夢想。應當地明愛會的邀請，奧萊娜開始為殘疾兒童提供“訓練犬輔助療法”，幫助他們緩解因戰爭所造成的創傷。維利琴科女士近日接受梵蒂岡新聞網的採訪，介紹她用治療犬幫助兒童克服戰爭創傷的經驗。

治癒戰爭創傷的獨特方式：訓練犬輔助療法

“訓練犬輔助療法”通過與訓練有素的治療犬互動，幫助患者調節神經系統、降低血壓並緩解心理壓力。奧萊娜表示，治療犬必須具備情緒穩定、耐受壓力的特質，因此不會對爆炸聲或轟炸產生反應。她解釋道，這些訓練犬經過特別訓練後“性格溫和、樂於互動，並能迅速與人建立聯繫。”

對兒童的積極影響

該志願者表示，療程結束後，孩子們常常表現出極大的快樂，他們會與狗狗擁抱、合影，並期待下一次見面。奧萊娜回憶起一次在敖德薩電車上的經歷，一個來自明愛會融合中心的女孩卡佳（Katya），有語言障礙，但理解力正常。她雖然僅參加過一次訓練犬輔助療法，幾個月後仍能認出奧萊娜，並主動向她打招呼。奧萊娜感慨道：“每當發現自己為孩子或成年人做了點善事時，感覺總是特別美好喜樂。”除了帶來歡樂，訓練犬輔助療法還能幫助孩子們建立自信。

接著，奧萊娜表示，在戰爭的影響下，孩子們被迫離開自己的學校、熟悉的環境和朋友，這導致許多孩子面臨著孤獨與痛苦。訓練犬輔助療法通過團隊遊戲，讓孩子們與治療犬及其他孩子互動，從而緩解焦慮和抑鬱情緒，幫助他們重新建立社交聯繫。

在戰火中傳遞溫暖

奧萊娜表示，每當看到孩子或成年人因她的努力而快樂，她便感受到深深的滿足，也更加堅定了自己的選擇。這份信念，成為她堅持下去的動力。儘管烏克蘭已在戰爭陰影下煎熬三年，日復一日地遭受轟炸，傷亡不斷。然而，像奧萊娜這樣的志願者，依然用自己的創造力和熱情，為社會貢獻著光和熱。

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