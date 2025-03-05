“救助兒童”組織：削減援助經費帶來毀滅性影響

“救助兒童”國際組織譴責道，削減國家對發展的援助經費會給兒童帶來毀滅性影響，援助的削減也對最貧困的國家帶來影響。

（梵蒂岡新聞網）在兒童需求比以往任何時候都更高的時刻，削減對發展的國際援助打斷了基本工作。國際組織“救助兒童”發出的警訊涉及40多個國家，這些國家都受到美國政府突然削減資金的影響。這削減對數百萬兒童的健康、營養和教育計劃構成了實際的威脅。

“救助兒童”組織稱，因援助削減的緣故，在斯里蘭卡、波蘭、巴西、格魯吉亞和利比里亞的工作將結束。此外，預計此次削減將會使許多人道工作者失去工作。“救助兒童”組織估計，得到該組織項目幫助的8百萬至1200萬人將受到援助削減的影響，目前，全世界約有十一分之一的兒童需要人道援助。國際組織“救助兒童”執行長艾辛（Inger Ashing）也表達了同樣的擔憂。她說，資金削減正在危及兒童的生命和未來。

美國對外援助的削減將對兒童帶來直接影響。由於多種因素，比如衝突、氣候變化和日益加劇的不平等，兒童的需求比以往任何時候都更高。與此同時，越來越多的政府正在減少援助預算。數日前，英國政府也採取了這一措施。

援助削減也特別影響那些最脆弱的國家。“救助兒童”組織報導了來自索馬里的一個見證：阿米納（Amina）是9個子女的母親，她每個月收到的90美元生活補助費都用在購買食物和教育方面。她解釋說，沒有這幫助，“我們沒錢供孩子上學，溫飽也再次成為難題”。

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