羅馬在禧年之際向卡拉瓦喬致敬

羅馬舉辦《卡拉瓦喬2025》大型展覽之際，策展人卡佩萊蒂向梵蒂岡新聞網介紹了此次展覽的意義：“卡拉瓦喬是一片取之不盡的研究領域，我們希望透過最新的研究成果與發現，將其重新呈現給公眾。”此次展覽匯集了來自世界各地的畫作，其中包括兩幅重新發現的作品，這些作品首次與卡拉瓦喬廣為人知的傑作共同展出。

（梵蒂岡新聞網）適逢禧年，羅馬巴貝里尼宮（Palazzo Barberini）國立古代藝術館舉辦《卡拉瓦喬2025》（Caravaggio 2025）大型展覽，通過最新的學術研究與評論反思，深入探討卡拉瓦喬在其所處時代的藝術、宗教和社會領域所掀起的革命性變革。

兩幅重見天日的傑作

距離展覽開幕僅有數日之際，我們採訪了博爾蓋塞美術館（Galleria Borghese）館長卡佩萊蒂（Francesca Cappelletti）。她表示：“2025年的觀眾將能看到我們目前對卡拉瓦喬研究的最新成果。這正是這場展覽的意義所在，也是我們為何選擇這樣一個簡潔明瞭的標題：純粹地呈現這位畫家本人，以當代視角展示最新研究與近期重大發現。”

館長卡佩萊蒂表示：“本次展覽將《馬費奧·巴貝里尼》（Maffeo Barberini）的肖像重新置於卡拉瓦喬的文化與創作年代脈絡中。這幅肖像在數十年間下落不明，近年來才重新回到巴貝里尼宮，展現在公眾面前。此外，還有數年前在馬德里重新發現的《看，這個人》（Ecce Homo）也重新置於拉瓦喬作品的脈絡之中。這幅作品首次離開西班牙，來到意大利展出，尤其在與卡拉瓦喬那不勒斯時期作品的對照中呈現。此次展覽終於為學界提供了一個契機，通過與其他畫作的並置與比對，對該作品的創作年代進行深入探討。”

丟失的卡拉瓦喬

紀錄片《丟失的卡拉瓦喬》（Il Caravaggio perduto），由阿爾瓦羅·隆戈里亞（Àlvaro Longoria）導演，專門講述了《看，這個人》重見天日的曲折經歷。這部影片將於展覽開幕期間的3月10日至12日在影院上映，片中揭示了這幅作品近年驚人的傳奇經歷：它在長時間“沈睡”之後，最終被認定為舉世無雙的藝術珍品。

卡拉瓦喬與天主教信仰

關於卡拉瓦喬作品與天主教信仰的聯繫，卡佩萊蒂館長表示：“我們希望這個展覽能鼓勵參觀者繼續前往羅馬各大聖堂展開探索。此次展覽中，我們特意未從羅馬教堂中借展任何一幅作品，因為卡拉瓦喬那些具有宗教主題的傑作，特別是在禧年這一特殊時刻，應當置於原本的聖堂環境中欣賞。為此，我們特別製作了一本簡明的導覽手冊，觀眾在參觀完展覽後，可借助這本指南前往羅馬各處與卡拉瓦喬相關的場所參訪。值得一提的是，卡拉瓦喬在藝術史上的重大貢獻之一，便是他為祭台畫創作方式帶來了前所未有的革新，並徹底更新了宗教敘事繪畫的構圖形式。”

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