2025年扎耶德獎得主出爐：世界中央廚房、莫特利、貝克萊

巴巴多斯總理莫特利女士、少年發明家貝克萊和世界中央廚房非政府組織榮獲2025年扎耶德獎。頒獎典禮將於2月4日在阿布扎比舉行。

（梵蒂岡新聞網）2025年人類手足情誼扎耶德獎得主是世界中央廚房（World Central Kitchen）非政府組織、巴巴多斯總理莫特利（Mia Mottley）女士，以及年僅15歲的埃塞俄比亞裔美國發明家貝克萊（Heman Bekele）。頒獎典禮將於2月4日在阿布扎比舉行，當天是聯合國訂定的國際人類博愛日。

繼教宗方濟各與阿茲哈爾大伊瑪目塔伊布簽署了有關人類手足情誼的文件後，扎耶德獎於2019年設立，今年已是第六屆。該獎項每年頒發給世界上致力於彌補各種不公、在各民族之間締造真實聯繫的個人或團體。

人道救援組織世界中央廚房今年獲得這個獎項，以表彰他們為遭受人道主義危機打擊的團體供應餐食的工作。該組織成立於2010年，至今在30個國家提供了超過3億份餐食。自從以色列和哈瑪斯於2023年10月爆發戰爭以來，他們為加沙地帶的巴勒斯坦人供應了1億份餐食。

莫特利女士獲獎的原因是她以巴巴多斯總理的身份對氣候變化採取了關鍵行動。另一位得獎者貝克萊則是年僅15歲的埃塞俄比亞裔美國少年。他研發出經濟實惠的肥皂來預防並治療在初期階段的皮膚癌。他的產品目前正在測試當中。

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