烏克蘭戰爭三週年：歐洲應做和平的推動者

在俄羅斯入侵烏克蘭三週年之際，烏克蘭有數以百萬計的人流離失所，城市變成斷垣殘壁。歐洲應當重新發現其推動和平的角色。

（梵蒂岡新聞網）自從2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭、戰爭重返歐洲以來，已經過了極為艱苦的三年，數以百萬的人受到死亡的衝擊，心中充滿恐懼和痛苦。值此三週年之際，聖座傳播部副編輯主任梅尼凱蒂（Massimiliano Menichetti）撰寫文章重申歐洲應當扮演和平的推動者。

梅尼凱蒂首先講述了烏克蘭的現況。他指出，「全世界的媒體都在描述將近7百萬人出逃的場景。根據聯合國機構的數據，這將近7百萬的百姓被迫放棄一切，逃到提供款待的鄰國，或是轉往其它救命的目的地。烏克蘭國內這幾個月的氣溫甚至下探到零下二十度，將近有4百萬名流離失所者在嚴冬中尋找一個遠離暴力的棲身之地」。

在烏克蘭戰爭滿三週年的前夕，2月23日，教宗方濟各為三鐘經祈禱活動發表訊息，並且稱這個週年紀念日是「人類痛苦和恥辱」的日子。教宗在多個場合一直大力強調，「戰爭始終是個挫敗」，籲請眾人孜孜不倦地為「公正且持久的和平」而努力，重申對話的必要性。

梅尼凱蒂指出，然而，「希望並未消逝，就如同許多組織、機構和善心人士的團結關懷沒有停歇那樣。在這黑暗的三年裡，我們搜集並傳播了很多見證：犧牲、團結、熱愛祖國和人們的故事」。這一切「展現出即使遭受侵略、心靈依然遠離仇恨的意願」。

數個月前，聖座國務卿帕羅林樞機重提「赫爾辛基精神」，因為1975年，赫爾辛基會議的與會者正是秉持這個精神一起坐下來促進歐洲各國之間的合作，舒緩冷戰期間的緊張局勢。梅尼凱蒂表示，「這也是在呼籲歐洲重新發現自身的意義，回到歐盟之父的根基，懂得真正做個有力且可信的和平推動者，樹立普世友愛的榜樣」。

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