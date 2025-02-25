2026年度“扎耶德獎”候選人提名已開始

2025年度“扎耶德獎”頒獎典禮已於今年2月4日在阿布扎比舉行後，徵集2026年度扎耶德人類兄弟情誼獎候選人的程序已經展開。

（梵蒂岡新聞網）2026年度扎耶德人類兄弟情誼獎候選人的提名已開始。該獎項旨在表彰追隨阿聯酋創始人扎耶德（Zayed bin Sultan Al Nahyan）的足跡，為促進人類兄弟情誼、和睦共處，以及寬容和團結的價值觀的個人和組織。

“扎耶德獎”設立於2019年，教宗方濟各和阿茲哈爾大伊瑪目塔伊布在阿布扎比舉行歷史性會晤並簽署《人類弟兄情誼》文件後。該獎項獎金為100萬美元，這些年來支持全球領導人、人權活動人士和組織投身於促進人類兄弟情誼價值觀。

候選人可以是學者、公眾人物、精神領導人、政府成員、非政府組織負責人和其他有那些符合資格的人。有意推薦候選人者，請前往人類兄弟情誼“扎耶德獎”的官方網站（https://www.zayedaward.org/en ），截止日期為2025年10月1日。

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