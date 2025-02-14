“萬物讚主頌”圖畫展在羅馬傑梅利醫院展出

羅馬傑梅利綜合醫院兒科患者在醫院學習期間繪製的圖畫，在世界病人日的機會上展出。

（梵蒂岡新聞網）在第33屆世界病人日的機會上，以“色彩、光和希望之歌”為主題的展覽於2月13日在羅馬傑梅利大學綜合醫院大廳舉行介紹會。該展覽由在傑梅利醫院教育病童的教師發起，他們收集了一些住院病童在醫院上課時繪製的圖畫。

這些畫也印製在一份日曆上，目的是通過在傑梅利醫院接受治療的兒童和青少年的眼睛來闡述“萬物讚主頌”。高中女教師迪菲奧雷（Daniela Di Fiore）解釋說，“顏色、光和希望之歌”展覽是紀念亞西西聖方濟各在八百年前撰寫的《萬物讚主頌》。“這篇讚歌也被稱作《太陽歌》，它是一首感恩、讚美之歌，是熱愛大自然及萬物之歌，以及喜悅地接受人生各個方面，其中包括疾病、痛苦和死亡的詩歌。”

迪菲奧雷接著指出，“這些描繪《萬物讚主頌》詩句的圖畫，是病童在住院和接受治療期間、在情況允許下，用不同的方式和技巧製作的。各年級的教師都見證了住院學生在繪製圖畫時表現出的極大熱情和積極參與，這呈現出繪畫的治療效果”。

在傑梅利醫院大廳舉行展覽揭幕儀式時，方濟各小兄弟會意大利阿布魯佐和拉齊奧會省省會長德朱斯蒂（Luciano De Giusti）神父在醫院大廳對《萬物讚主頌》進行了省思。

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