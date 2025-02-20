美俄就俄烏衝突舉行會談，澤連斯基：烏克蘭不可缺席

美國和俄羅斯高層日前在沙特阿拉伯首都利雅得舉行會談。烏克蘭總統澤連斯基推遲了原定於2月19日對沙特阿拉伯的訪問，他指出，“他們在沒有烏克蘭的情況下，談論烏克蘭問題”。

（梵蒂岡新聞網）美國和俄羅斯2月18日單獨就烏克蘭和平進行會談，這是烏克蘭總統澤連斯基不樂見的。澤連斯基在土耳其拜會了該國總統埃爾多安（Erdogan），並將原定於19日正式訪問沙特阿拉伯的計劃推遲至3月10日。澤連斯基總統在土耳其表達了基輔的立場：沒有烏克蘭、土耳其、歐洲和英國參與，就沒有關於烏克蘭問題的談判。

不僅是烏克蘭被排除在會談，而且俄國和美國關係再次走近，美國將莫斯科視為對話者而不再是入侵者。面對如此處境，澤連斯基總統擔心不得不放棄失去的土地、無法獲得安全保障，以及看著加入北約的願景越來越遠。他從媒體上獲悉美俄高層在利雅得舉行會談後，便返回基輔，向美國特使凱洛格（Keith Kellogg）表達抗議。

美國總統特朗普對澤連斯基的抗議表示非常失望。他在佛羅里達州的住所說，“烏克蘭在會談桌前坐了三年，基輔本不應該讓戰爭開始”。不過，特朗普總統指出，他對在利雅得進行的會談感到滿意，並推測有可能將在本月底與俄羅斯總統普京會面。

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