2025年扎耶德獎頒獎典禮於4日在阿布扎比舉行

今年的人類手足情誼扎耶德獎於4日在阿聯酋舉行，獎項得主是致力於應對氣候變化的巴巴多斯總理莫特利女士、少年發明家貝克萊和世界中央廚房非政府組織。

（梵蒂岡新聞網）2025年人類手足情誼扎耶德獎於2月4日在阿聯酋阿布扎比市中心的紀念館舉行。今年該獎項得主是世界中央廚房（World Central Kitchen）非政府組織、巴巴多斯總理莫特利（Mia Mottley）女士和年僅15歲的埃塞俄比亞裔美國發明家貝克萊（Heman Bekele）。

扎耶德獎的頒獎典禮於每年在2月4日舉行，今年是第6次。2019年，教宗方濟各和阿茲哈爾大伊瑪目塔伊布簽署了《人類兄弟情誼》宣言，扎耶德獎是受到這文件的啟發而設立的。該獎項每年頒發給世界上致力於彌補各種不公、在各民族之間締造真實聯繫的個人或團體。

在頒獎典禮上，首先登台領獎的是巴巴多斯總理莫特利女士。作為總理，她對氣候變化採取果斷的行動，因此名聞遐邇。她承諾，在2030年以前，該國將達成100%使用可再生能源的目標。

接著是世界中央廚房非政府組織執行長戈爾（Erin Gore）女士上台領獎。該組織關懷因人道主義危機而受苦的團體，為他們提供糧食援助。自從2023年10月以色列和哈瑪斯爆發戰爭以來，他們為加沙的巴勒斯坦人提供了1億份餐食。

除此之外，另一名得獎者是15歲的貝克萊。他研發出經濟實惠的肥皂來預防並治療在初期階段的皮膚癌，其產品目前正在美國進行測試。貝克萊表示，他希望利用獎金來進一步開展其他項目，其中包括在他的出生地埃塞俄比亞建造一所醫院。

在頒獎典禮的空檔，聖座駐阿拉伯聯合酋長國大使卡西斯（Christophe Zakhia El-Kassis）總主教向本新聞網表示，人類兄弟情誼宣言首次在阿聯酋簽署，自那時起，該國一直是這份文件堅定的支持者。

總主教是聖座首位常駐阿拉伯聯合酋長國的大使。他提到兩國之間越來越深厚的外交關係，這關係始於2007年，因著教宗2019年的訪問而向前邁出一大步。

卡西斯總主教強調說，現今，聖座和阿聯酋的關係“非常友好”，兩國之間合作的主要目標是在世界各地推動人類兄弟情誼。最後，總主教強調了扎耶德獎的重要性，指出教宗方濟各和大伊瑪目之間的合作是個“典範”。卡西斯總主教提醒說，“我們都屬於唯一的人類大家庭”。

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