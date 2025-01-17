禧年民調：和平是意大利人最大的盼望

關於教會在聖年的挑戰，意大利民調機構公布了研究結果。很多受訪者對方濟各的宗座牧職「充滿信心」：他最受歡迎的訓導是友愛的呼籲、對弱勢群體的關注和真情流露。

（梵蒂岡新聞網）對教宗方濟各訓導的深厚信任能夠緩解希望的「危機」。意大利民調機構德莫波利斯（Demopolis）就教會在禧年的挑戰這一主題進行的研究，呈現出這一點。根據研究，每十個意大利人當中就有七個人對教會的主要期許是她更加致力於在戰爭地區促進和平。調查結果在發表前，已經事先呈交給教宗方濟各。在此機會上，該機構主任文托（Pietro Vento），以及兩名研究員蒙塔爾巴諾（Giuseppina Montalbano）女士和蒂托內（Maria Sabrina Titone）女士一同晉見了教宗。

教宗方濟各的真情流露大受讚揚

一個顯著的數據從研究中浮現出來：七成五的受訪者認為，在當代社會中，希望是個陷入「危機」的價值，但是有差不多比例的受訪者（76%）強調了在教宗方濟各牧職啟發下的信任感。

貝爾格里奧教宗訓導最受歡迎的層面是有關和平與友愛的呼籲（68%）、對貧困弱小者的關注（60%），以及教宗的真情流露（51%）。文托解釋道，「他與家庭真實需求的共鳴，打動人心」。

此外，每十個意大利人當中，大約有四個人欣賞教宗對青年的付出、更好客並向所有人開放的教會、教會團體的革新，以及對氣候危機的敏銳度。

不光是和平，還有貧困與不平等

意大利人希望能在禧年期間處理的各項議題中，名列前茅的是「貧困與飢餓的結構性原因」（58%），以及消除不平等的努力（51%）。其他受訪者希望更加關注人的尊嚴和環境保護（分別是44%和41%），而31%的人強調了「普世友愛」的重要性。

提升青年、平信徒和婦女的參與

調查顯示出，對教會的信任度相當於45%。超過半數（58%）的受訪者認為，教宗方濟各所推動的開放性選擇是教會革新道路的「重要開端」。被辨識出來的幾大難題有信仰與現代性的調和（25%）、「性侵犯的醜聞」（23%），以及在和平的主題上難以得到聆聽（15%）。其它還有年輕世代的參與（14%）以及聖召危機（12%）。

為了應對這些挑戰，意大利人建議在促進青年（57%）、平信徒（40%）和婦女（38%）的參與方面更有創意。此外，每四個受訪者當中就有一個人認為，運用新科技很重要，同時也有21%的人希望能更堅決地捍衛「傳統」。

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