古巴宣布釋放553名囚犯

在天主教會斡旋的背景下，哈瓦那外交部宣布要釋放囚犯的消息。此外，迪亞斯－卡內爾總統日前寄給教宗方濟各一封信，談論相關議題。

（梵蒂岡新聞網）在天主教會多年的斡旋下，古巴逐漸而大規模地釋放囚犯。古巴外交部元月14日宣布消息，在一份公告中表示決定要釋放553個「因不同罪行而判刑」的人。文中並未說明哈瓦那是否也要釋放政治犯，他們當中有許多人參加了2021年7月份的反政府抗議活動，因而獲罪判刑。

此消息公布前的幾個小時，美國總統拜登的政府團隊宣布將古巴從「支持恐怖主義國家」的名單中移除。在該名單上的國家有朝鮮、伊朗和敘利亞。古巴外交部的公告沒有提及與白宮決策的直接關係。特朗普很快就要入主白宮，古巴正是在特朗普首次擔任總統期間被列入該名單的。

教宗方濟各的希望

相反地，哈瓦那明確指出，今年元月初，總統迪亞斯－卡內爾（Miguel Díaz-Canel）致函教宗方濟各，傳達了要「釋放553個因不同罪行而受懲罰」的人。

古巴政府提到「與教宗方濟各及其代表保持溝通，而且一如既往地通知教宗關於重審和釋放失去自由者的進程」，並指出如同在2023年至2024年期間，依照法律規定的各種恩惠，「超過1萬名受懲罰失去自由者」得以出獄那樣。

在本次聖年開始前，教宗在禧年詔書中期盼能有不同形式的赦免和減刑。哈瓦那當局在公告中引述了禧年的這個「精神」。

歷史上的步伐

1998年，聖若望保祿二世訪問古巴時，卡斯特羅（Fidel Castro）釋放了大約200人。本篤十六世於2012年展開古巴之行的前夕，成千上萬的囚犯重獲自由。2015年，在教宗方濟各到訪前，約有3500人獲釋。

此外，2014年12月，華盛頓與哈瓦那恢復外交關係。美國總統奧巴馬（Barack Obama）和古巴總統卡斯特羅（Raúl Castro）都感謝教宗方濟各為達成協議所作出的貢獻。

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