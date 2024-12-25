拜登總統將37名死刑犯改判為無期徒刑，順應教宗的呼籲

美國即將卸任的總統拜登宣布，將聯邦監獄的死刑犯改判為終身監禁，不得假釋。教宗方濟各日前籲請眾人為美國死刑犯祈禱，並與拜登總統通電話。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各的祈禱實現了：美國37名死刑犯被改判為無期徒刑。該國即將卸任的拜登總統於12月23日宣布了這項消息。

白宮的公告

美國白宮的公告指出，這37名死刑犯被改判為終身監禁，不得假釋。公告繼續強調，拜登總統「相信美國應該停止在聯邦層級使用死刑，除非是恐怖主義和大規模仇恨殺人的案件」。

教宗的呼籲

此前，教宗方濟各曾於12月8日聖母無染原罪始胎瞻禮在三鐘經祈禱活動中呼籲信眾為美國的死刑犯祈禱，願他們的刑罰被改判。美國主教團響應了教宗的號召，敦促該國全體信眾齊聲要求拜登總統將聯邦監獄的死刑犯改判為無期徒刑。

教宗與拜登通電話

12月19日，教宗方濟各與喬·拜登通電話，談及多項議題。拜登總統感謝教宗「促進人權的工作」。

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