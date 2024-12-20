羅馬監獄長：教宗的訪問是對我們使命的認可

教宗方濟各將於12月26日在羅馬雷比比亞監獄開啟聖門。在這激動人心的時刻即將來臨之際，雷比比亞監獄長布魯內蒂女士接受本新聞網的採訪，表示監獄的所有人都在翹首以待教宗的到來，以喜悅激動的心情接受這一珍貴的禮物。

(梵蒂岡新聞網)這不僅是一份工作，更是一個聖召，如今，教宗方濟各的到訪是“對我們慈悲與希望使命的認可”。這是羅馬雷比比亞監獄長布魯內蒂（Sarah Brunetti）女士近日接受本新聞網的採訪所表達的心聲。她表示，雷比比亞監獄所有人正期待著教宗12月26日開啟聖門的儀式。“我感謝教宗的持續關懷，因為他始終把慈悲置於懲教工作的中心。”

給予希望

布魯內蒂女士首先表示，“給予希望是我們的職責”（Despondere spem est munus nostrum），這是監獄警官的格言，與聖年的精神相一致。她說：“我們發現，那些在監獄的服刑人往往是從未感受過溫柔，也未獲得希望的人。我們的任務包括給予外界社會希望，還給社會新的、重生的人；希望是關於未來的一個觀念，但它必須在當下建設。”

接著，布魯內蒂女士繼續表示：“偏見無法穿過監獄的牆進來，停止判斷是為了恢復服刑人的信心；只有這樣，我們才能成為我們所說的‘慈悲的使者’和‘希望的攜帶者’。”

他人痛苦的重擔

儘管痛苦和壓力的負擔相當大，但在這項崇高而棘手的工作中，我們絕不能失去微笑。“這需要使命的精神、人性關懷的意識及隨時準備支持他人的痛苦”。

隨後，這位監獄的負責人向青年提出建議，鼓勵青年人從事獄警的工作。最後，她表示，這項工作“是一個實現尊重、敏銳和勇氣等價值的機會，因為對我來說，需要很大的勇氣才能對他人負起責任：這是一個克勝個人的脆弱及幫助他人的最美好的方式”。

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