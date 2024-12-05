歐洲廣播聯盟全體大會，廣播和電視公司高層主管齊聚一堂

歐洲廣播聯盟在瑞士召開全體大會，投票選舉執行委員會的新成員，並討論人工智能的主題，以及在政治和經濟的挑戰下公共媒體的自主性。

（梵蒂岡新聞網）歐洲廣播聯盟第93屆全體大會於12月5日在瑞士洛桑舉行。在為期兩天的會議上，歐洲公共廣播和電視公司的代表們要討論重要的管理議題，包括為2025年至2026年的執行委員會選出9名成員。

本次會議期間也要介紹一個名為歐洲廣播聯盟指南針（EBU Compass）的戰略性計劃。該計劃採納了歐洲廣播聯盟今年夏季全體大會的意見，旨在保護公共媒體的自主性，使之在政治和其他壓力下能繼續推動其使命。

適逢第二屆人工智能峰會於12月6日也在洛桑舉行，歐洲廣播聯盟全體成員受邀參加此峰會。

作為歐洲廣播聯盟的創始成員，梵蒂岡廣播電台也參加本屆全體大會，由聖座傳播部編輯部門副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）代表出席。

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