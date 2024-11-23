歐洲廣播聯盟新聞峰會：舊挑戰和新科技

歐洲廣播聯盟新聞峰會日前在立陶宛維爾紐斯舉行。梵蒂岡電台也參加了本次峰會。

（梵蒂岡新聞網）百多名記者日前在立陶宛維爾紐斯參加了歐洲廣播聯盟新聞峰會，該聯盟集結了歐洲公共電台和電視台。梵蒂岡媒體編輯部門副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）代表梵蒂岡電台出席了峰會。

在兩天的會議中，與會者討論了不同的主題，比如，出版的獨立性、年輕人對傳統媒體越來越不感興趣和他們的參與，以及新數字技術的使用，也特別著重於人工智能。媒體峰會以歐洲廣播聯盟新聞委員會主席謝雷（Eric Scherer）和立陶宛公視總經理布德里安（Monika Garbačiauskaitė-Budrienė）的致辭拉開帷幕。他們兩人均強調了新聞自由和獨立的價值。有鑒於俄羅斯引發的衝突已悲慘地持續了1千天的日子，衝突也成了圓桌會議的焦點，特派記者和專家強調了在假新聞和宣傳活動嚴重影響的情況下，公共媒體提供的可靠新聞的重要性。

會議中，也有充足的空間討論人工智能在傳播界的使用。聖座傳播部編輯部門副主任吉索蒂提出要當心“數字鴻溝”加劇的風險，即那些能夠支持新科技所需的龐大經費的富裕國家及其大眾媒體，與那些沒有資源和專業知識來運用新技術的國家之間，彼此的差距會越來越大。

會議期間，介紹了歐洲廣播聯盟2024年新聞界報告（News Report2024），並將赫格達爾（Gunnar Høidahl）新聞獎頒給荷蘭廣播聯盟（Nederlandse Omroep Stichting），表彰該廣播聯盟的不懈努力、內容多樣性和卓越的電視服務質量。

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