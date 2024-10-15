朝鮮斷絕與韓國聯繫，首爾總主教深表擔憂

朝鮮與韓國的分裂日益嚴重，首爾總主教鄭淳澤對此深表擔憂，指出年輕世代對統一的盼望正在快速消失。

（梵蒂岡新聞網）韓國首爾總主教兼平壤宗座署理鄭淳澤（Peter Soon-taick Chung）為朝鮮半島南北之間日益擴大的裂痕深感悲痛。他向《信仰通訊社》表示：「我相信，韓國很多年輕人開始認為和解或統一不是可行的道路。希望越來越渺茫。」

朝鮮最近中斷所有與韓國相連的道路和鐵路，而且朝鮮軍隊宣布打算使兩國「完全分離」。軍隊也透露有意「永遠關閉南方邊界」，稱之為「防止戰爭的自衛措施」。這個象徵性的舉動是朝韓近年來緊張局勢的最高點之一。

鄭淳澤總主教深知當前黯淡的情況，同時也強調需要不斷努力邁向和平。他鼓勵要「夢想一幅和睦共處的景象，繼續維繫韓國社會裡的希望之光，尤其是在今天，在當前的僵局下，面對聯繫的全面封鎖，處境十分黑暗」。

總主教強調教會正在推動的使命。他說：「我們的使命是不斷為和平祈禱並推動教育。教會持續反省自己能夠且必須為和平做什麼。」

韓國主教團和解委員會主席、春川教區主教金周瑩（Simon Kim Ju-young）與鄭總主教一樣憂心忡忡，指出全面斷絕聯繫的部分甚至也涉及人道救援工作。

金主教沉痛地指出，「雙方現在都帶著某種仇恨的情緒看待彼此，而且所有渠道都關閉了，就連以前始終開放的人道救援渠道也不例外」。

儘管在如何與朝鮮互動的方面人們各持己見，但是一談到「運送人道救援物資去朝鮮的機會，韓國全體人民都意見一致。然而，朝鮮已經關閉了所有渠道，連人道救援渠道也關了」。

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