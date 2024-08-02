聖座在美洲國家組織：以對話和參與來克服委內瑞拉危機

聖座常駐美洲國家組織觀察員在會上發言，支持委內瑞拉主教團的立場。委國反對派領袖號召動員，抗議7月28日選舉的結果。

（梵蒂岡新聞網）「唯獨所有政治人物積極且全面的對話和參與」，才能克服委內瑞拉現階段的困境，為「民主的和睦共處」做見證。聖座通過其常駐美洲國家組織（OSA）觀察員克魯斯（Juan Antonio Cruz Serrano）蒙席，對委內瑞拉今年7月28日總統選舉後陷入的嚴重危機發表言論。克魯斯蒙席7月31日在會上發言時，提到了美洲國家組織常務委員會緊急召開的特別會議。該會議否決了一項有關要求加拉加斯政府對投票結果公開透明的議案。聖座觀察員強調了對委內瑞拉主教團的支持。

克魯斯蒙席指出，聖座「認同委內瑞拉主教團所說的，他們重申委內瑞拉人民的民主使命，這體現在『所有委內瑞拉人大量、積極且文明地參與選舉進程』上」。正如委內瑞拉主教們所呼籲的，「不同立場和訴求的表達」必須「秉持和平、尊重和包容的態度」來實現。

馬查多號召動員

選舉數據顯示，現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）以超過51%的票數贏得連任。此消息一出，隨即發生動亂，現在還沒有停歇的跡象。委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）號召她的支持者動員起來。

委內瑞拉全國選舉委員會暫停公布7月28日選舉結果公報的決定，對總統候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）的反應起了決定性的作用。選舉的正式紀錄至今沒有公諸於世。到本新聞網8月1日截稿為止，委內瑞拉全國各地多場抗議活動的犧牲者共有12人，與此同時該國檢察總長薩阿布（Tarek William Saab）宣布已有超過一千人被逮捕。

國際社會的反應

七國集團成員敦促加拉加斯當局「本著透明的態度公布選舉結果的相關數據」，同時歐盟外交政策高級代表博雷利（Borrell）呼籲停止對反對派的「鎮壓」。

巴西總統盧拉（Lula）和美國總統拜登（Biden）近日就「立刻公布紀錄的必要性」達成一致意見，共同表示「委內瑞拉選舉結果是南半球民主的關鍵時刻」，雙方致力於「在這個問題上維持緊密的協調合作」。

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