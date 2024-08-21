烏克蘭國會禁止東正教會與莫斯科宗主教府有關聯

烏克蘭國會通過法案，禁止該國東正教會與莫斯科宗主教府有關聯。莫斯科方面稱之為「對宗教自由的侵犯」。

（梵蒂岡新聞網）烏克蘭國會通過法案，禁止該國東正教會與莫斯科宗主教府有關聯。烏克蘭國會的消息來源稱，法案得到了265名議員的贊成票，比最低門檻多了39票。

幾位國會議員解釋道，這新法案尚未公布，給相關堂區9個月的時間去「斬斷與俄羅斯東正教會的關聯」。後者在多個場合表示支持俄羅斯對烏克蘭的侵略。

俄方的反應

俄羅斯立刻對此作出反應。該國外長拉夫羅夫（Lavrov）的發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，基輔國會這項決定的目的是要「摧毀真正正統的東正教會，以代理人、以假的教會取而代之」。

莫斯科宗主教府則認為，這是基輔進一步「迫害」烏克蘭東正教會，「顯然侵犯了在宗教自由領域廣受國際認可的人權」。

烏克蘭教會團體的立場

8月16日，烏克蘭基督教會和宗教組織理事會（UCCRO）公布了與該國總統澤連斯基（Zelensky）開會的結論。

公告解釋道，在與總統的會晤中，與會者強調堅決譴責「俄羅斯東正教會的活動」，稱之為「俄羅斯侵略者反人類血腥罪行的共犯」。此外，公告也重申了對權利和宗教自由的尊重，以及「儘管有一些與戰爭有關的挑戰」，信友都能「有尊嚴地表達他們的情感和宗教信仰」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html