真納羅的故事：在監獄裡我明白了什麼是真正的生活

真納羅被判26年有期徒刑，將於2028年結束刑期。如今，他處於監外執行的狀態。直到幾個月前，他一直被關押在馬泰拉的監獄。他的故事是新期刊《解開鏈條，超越錯誤》的首篇報導之一，這份期刊由監獄志願者協會發起。

（梵蒂岡新聞網）真納羅（Gennaro Attrice）出生並成長於那不勒斯北部的阿爾扎諾（Arzano）郊區，從小就開始從事非法活動：販賣走私香煙，但這只是為了幫助靠賣漂白劑和洗滌劑為生的媽媽，而爸爸則在一家店裡工作。然而，這個對於有六個孩子的家庭，生活依然入不敷出。因此父母決定把他寄養給兩位沒有孩子的姐妹：“我跟她們在那不勒斯一個真正的家庭中長大，但在我周圍一直有搶劫發生，甚至有老人被搶劫犯拖在地上，這些都讓我感到非常憤怒，於是那時我決定要成為一名警察。”

前途光明的職業

真納羅在警察局裡迅速脫穎而出：他成為了一名跳傘員、潛水員、在各種比賽中不斷獲勝，並被分配到中央安全行動小組（NOSC），參與了許多非常棘手且危險的行動，這些行動也給他帶來了許多成就感。然而，到了九十年代，情況逐漸發生了變化，真納羅從那讓人興奮的工作轉為負責從政者們的妻子的護衛工作。那時，憤怒和失望占據了上風，這種脆弱的狀態為他接觸可卡因埋下了種籽。

越陷越深

當真納羅被發現攜帶多包可卡因時，他被警局開除了，之後也沾染上了毒癮。他反覆進出監獄，直到因謀殺罪而被判了最重的刑期。“毒品把我的腦袋搞得一團糟，”他在接受《梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網》採訪時講述道，“它讓我看到的是扭曲的世界，虛假的世界，但為了看清事情的真實面貌，我進了監獄才知道。在那裡，我才明白什麼是生活。”

監獄作為重生之地，但並非立即如此

在監獄裡，真納羅再次開始與霸凌者們打鬥，但他以自己的方式來爭鬥，因此他沒有獲得任何假釋或減刑的機會。時間到了2010年6月23日。“我的兒子在一場摩托車事故中喪生，他是一個正直、勤奮工作的人，還自己開了一家披薩店。實際上，他是在21日遭遇的事故，但他們兩天後才告訴我，因為害怕我的過激反應”。事實上，真納羅的反應卻出乎意料。“我的反應完全相反，沒有陷入絕望、自暴自棄，也沒有變得更為混蛋”。他反思道：“我愛我的兒子，他對我來說就是一切。我知道在我當警察的那段時間裡，我曾是他的英雄，所以在那一刻，我不能自我放棄，他也不會希望我這樣做：我必須重新成為那個英雄。”

一個新的開始

在監獄專職神父和一位憲兵隊長的幫助下,他逐漸走上了正軌，並拒絕服用抗精神類藥物，因為他想靠自己走出困境。這一切都是為了他的兒子，讓他在天上仍能為自己感到驕傲。有一天，一位獄友對他說：“你需要接受這個十字架。”他照做了，也經歷了很多痛苦，但有很多人幫助了他：獄友、獄警，所有人。有人說監獄會毀掉一個人，但我在那裡變成了一個更好的人，儘管我也見過有人一直頹廢，這一切取決於你如何面對。”

今天與明天

真納羅現在不去思考未來，而是專注於現在，努力工作，也是為了避免回想過去的痛苦。過去的監獄生活，至少在身體上，他已經離開了，因為他現在受監外執行。對他來說，那段監獄生活是一個強烈的重生過程，一段長達26年的時光，至今仍未結束，對他來說，刑期將在2028年結束。“每個人都應了解監獄的生活，這樣才能懂得在社會中應該如何行事，”他解釋道，“囚犯們在裡面很人性化，彼此合作、互相幫助。而且那裡有很多窮苦的人，因此大家分享一切，不浪費任何東西，所有東西都會被修復。”但最重要的是修復生命，因為這正是監獄的主要功能。

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