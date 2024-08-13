奧運會：為天主的國而奔跑

來自美國的女運動員麥克勞克林談獲得四枚金牌的意義。

（梵蒂岡新聞網）在體育運動中，“有機會不只代表我的國家，也代表天主的國，這是一份恩寵、一種祝福”。25歲的美國運動員麥克勞克林（Sydney McLaughin-Lavrone）如此表示。麥克勞克林在東京和巴黎奧運會400米跨欄和4x400米接力賽跑中獲得4枚金牌，3枚打破了世界紀錄。

麥克勞克林說，“世界紀錄常會變動，但天主的光榮是永恆的。我沒有任何功勞：憑著信仰的恩寵，耶穌給了我一切”。在獲得金牌後的新聞發布會上，有人問她成功的“原因”時，她笑著很自然地答說，“信賴天主，是祂聖言的力量”。

麥克勞克林解釋道，“我所做的一切都是為了光榮天主”，因為體育運動與作為基督徒是分不開的。“天主賜予了我恩典，體育運動是我見證愛基督的‘平台’。我每次站在跑道上時，都會祈禱說，‘天主，讓我成為祢受到光榮的器皿’。為此，我的每一天都是非凡的一天，超出得金牌”的喜悅。

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