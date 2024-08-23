尼加拉瓜：教會得到的施捨和捐贈也要納稅

在尼加拉瓜對天主教會實施新的措施，私營經濟的納稅制度也適用於宗教機構。

（梵蒂岡新聞網）馬那瓜政府擴大了對尼加拉瓜所有活動的公共控制，尤其是宗教活動。在逮捕主教和司鐸、驅逐神父和修女、取締1500個包括許多天主教組織在內的非政府組織，以及沒收他們的資產之後，現在又批准了對教會的進款數額，即對信眾的捐獻，實施徵稅。這些款項通常用來幫助堂區、學校和其他機構實現在教育、人道主義和宗教領域的重要行動。

根據新的舉措，對宗教機構提供稅務保護的法律條款被廢除，而原先的法律則透過限制繳納所得稅和營業稅來保護宗教機構。現在，所有的教會都將是納稅制度的適用對象，視同那些以合法獲利為經濟活動目的的私營經濟企業。因此，信眾的獻儀、施捨和捐贈都被列入納稅的範圍，稅率為10%至30%。據估計，取消免稅資格會嚴重影響教會為其活動提供資金的能力，而且按照新規定的義務則難以實現行政架構的轉型，例如設立由執業會計師管理的審計處。

尼加拉瓜對所有結社活動，經濟的或非經濟的，實行絕對的公共控制是在國際社會的注視下進行的。聯合國人權事務高級專員辦事處已對最近超過1500個非政府組織被關閉，其中“至少700個宗教組織”，表示“深切的關切”。這個聯合國機構在一份公告中提到這件事，指出尼國政府的舉措是“侵犯宗教自由和結社自由”。該機構尤其呼籲，每個人的“基本自由應受到保障和保護”。

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