尼加拉瓜：馬塔加爾帕明愛會的法人資格遭撤銷

尼加拉瓜當局在數日前一連串的拘捕和驅逐司鐸行動後，又於12日撤銷了馬塔加爾帕教區明愛會和該教區其他14個非政府組織的法人資格。這些組織的動產或不動產將收歸國有。

（梵蒂岡新聞網）尼加拉瓜內政部撤銷了馬塔加爾帕教區明愛會和其他14個非政府組織的法人資格，其中9個非政府組織自動解散。據8月12日在尼加拉瓜官方公报上公布的两份部长协议顯示，這項措施由内政部长科罗內爾（María Amelia Coronel）在馬那瓜批准。

馬塔加爾帕明愛會是一個由天主教會管理的社會援助中心，於2009年3月26日註冊成立。該組織在其官方社交頁面上寫道，這些年中，明愛會致力於推動“馬塔加爾帕省最偏遠地區團體的發展，優先考慮最貧困人口和缺乏基本基礎設施，比如醫療和教育的人群”。

取消明愛會的法人資格是在馬塔加爾帕緊張情勢背景下發生的。最近幾週，那裡發生了多起拘捕和驅逐司鐸的事件。

內政部的聲明稱，針對明愛會的措施是由於該組織“不符合規定”，沒有提交2020年至2023年期間的財務報表，並且理事會任期已於2022年9月27日屆滿。明愛會和其他組織的財產將被收歸國有。

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