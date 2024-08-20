里米尼大會開幕，探討對本質的尋求

戰爭之風、和平的迫切性、人心的疑惑、青年志工的付出：這些是第45屆里米尼各民族友誼大會的諸多元素。本屆大會以耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機的發言拉開帷幕，並有140場座談會，與會的意大利和國際講者約有450人。

（梵蒂岡新聞網）第45屆里米尼各民族友誼大會於8月20日中午12點揭開帷幕。在開幕式上，耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉樞機要發表講話，主旨是「為和平的臨在」，里米尼各民族友誼大會基金會主席蕭爾茨（Bernard Scholz）也在開幕式上發言。他們兩人的對談為接下來一週的大會活動定下基調。

本屆里米尼大會的主題是：「若我們不尋求本質，那麼我們在找什麼？」為期一週的聚會和座談會圍繞著有關人類命運、痛苦意義和缺乏願景的問題展開討論，不斷尋求希望的前景。

本屆里米尼大會總共有140場座談會，意大利和國際講者約有450人，其中100人來自國外。活動的直播以7種語言進行，總時長為200個小時。今年的志願者共計3千人，其中5百人投入會前工作，2500人在大會期間服務。六成的志願者年齡不滿30歲，他們當中有些人來自巴西、亞美尼亞、瑞士、西班牙和葡萄牙。

大會現場設置了16個展覽區，內容涵蓋了：德加斯佩里（Alcide de Gasperi）的生平與著作；第一次世界大戰期間，1914年聖誕節的停火；大博爾山聖殿與革責瑪尼聖殿的興建。

基金會主席蕭爾茨在大會記者室接受了採訪。他表示，「本屆大會在一種悲慘的歷史性時刻舉行，既有充滿科技、經濟的重大變革，又有高度不可預測的未知數，也有許多令人震驚且慘痛的全球性衝突。藉著本屆大會，我們希望一起發現並重新發掘那讓我們在如此艱難的時刻也能做主角的要素，使我們不屈不撓、不躲在冷漠裡、不聽天由命」。

最後，談到「尋求本質」的主題，舒爾茨邀請大家「走出膚淺的表面，好能表達出存在著重要的事物，那是人人觸手可及的」。

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