委內瑞拉局勢混亂，主教們要求核實選票

在尼古拉斯·馬杜羅連續第三次當選總統後，委內瑞拉各地爆發抗議活動。委內瑞拉主教團在其X平台帳號上發文，呼籲核實選票，同時強調“應以和平、尊重和包容的態度來實現”。

(梵蒂岡新聞網)在尼古拉斯·馬杜羅(Nicolas Maduro)的連續第三次當選總統引發爭議後，委內瑞拉各地爆發了抗議活動。據委內瑞拉醫生網絡“全國醫院調查”（Encuesta Nacional de Hospitales）組織稱，在抗議活動中，已經有3人死亡、44人受傷。另外還有數十人被捕。7月28日週日投票後，總統宣稱獲得51%的選票而獲勝，但反對派對結果提出異議。

與此同時，反對派領袖科里納·馬查多（Marìa Corina Machado）表示，實際上，獲勝者應屬於候選人埃德蒙多·岡薩雷斯（Edmundo Gonzàlez），他贏得的選票應該有73%。另外，國際社會的主要訴求是公佈投票記錄並尊重委內瑞拉人民的意願。美洲國家組織（Organizzazione degli Stati Americani）為此召開了一次特別會議。

除了國際社會的要求外，委內瑞拉的主教們也提出了訴求。委內瑞拉主教團在其X平台帳號上發文說：“我們與委內瑞拉國內外的所有人一起呼籲對投票紀錄啟動核查程序，所有相關的政治人士都應積極、充分地參與其中。作為天主子民的牧者，我們密切關注最新事件的發展。在這動盪的時刻，我們願向想所有人表達我們的關懷，並且隨時樂於給予牧靈陪伴。”

最後，主教們總結道，“我們的意見與我們的合理訴求”應以“和平、尊重和包容的態度”來落實。

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