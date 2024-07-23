美國總統拜登宣布放棄總統競選之後，梵蒂岡媒體編輯副主任吉索蒂在《羅馬觀察報》撰文，稱這是一項高尚的選擇，將國家福祉置於個人利益之上。

（梵蒂岡新聞網）《羅馬觀察報》7月22日刊登了梵蒂岡媒體編輯副主任吉索蒂（Alessandro Gisotti）的一篇評論文章，論述喬·拜登退出競選的價值。他的選擇也令我們想到曼德拉於1999年作出的同樣決定，他放棄了連任南非總統的機會。以下是這篇文章的內容：

放棄需要付出代價，而且很大。這不一定是身居要職或地位顯赫的情況。有時候，即使放棄既有的工作習慣或來之不易的地位也會非常困難。這就是為什麼每當一位知名的公眾人物選擇退一步、告別現有的職位時，都會立即贏得公眾的好感和尊敬。2013年2月11日，本篤十六世歷史性地放棄了伯多祿牧職，我們就深刻體驗到這一點。

在美國總統喬·拜登（Joe Biden）宣布他將停止競選連任白宮總統，由他的政黨選擇新的候選人挑戰特朗普（Donald Trump）之後的這些小時，我們同樣明顯地感受到這一點，儘管是在不同的領域。當然，拜登已指明副總統哈里斯（Kamala Harris）為繼任橢圓辦公室的首選人。

眾所周知，拜登退選決定已經醞釀了一段時間，民主黨的許多知名人士都曾敦促他放棄競選連任。然而，最終的選擇權還是在白宮的主人手中，因此這應由他個人作決定。當然，決定不再競選總統的四年連任也是不易作出的。這是一項高尚的選擇，正如多位觀察家所指出的那樣，他把國家福祉放在了個人利益之上。這也超越了對他行將結束的總統任期的政治評估。

1999年，我們在另一個情況中看到了類似的選擇，而且在某些程度上甚至更勝一籌、更令人回味，那就是曼德拉（Nelson Mandela）放棄競選第二任總統，退出公共生活。他擊敗了種族隔離政策，為他所愛的南非啟動了和解。現在，該讓其他人去收割他所播下的種子結出的果實了，雖然這種子讓他付出坐監27年的代價。

剩餘的政治時間也可在短暫的時間內取得豐碩成果：拜登在2025年1月20日交接之前“只剩”6個月了。他不必再只為競選而做決策了。希望這位美國總統提出大膽且有創意的新舉措，實現那些將在歷史上稱為遺產的目標，尤其在外交政策方面，把結束烏克蘭和中東的衝突作為起點。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html