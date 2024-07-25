黎巴嫩馬龍尼禮主教：人民不願意與以色列有戰爭

以色列軍隊與黎巴嫩真主黨之間的較量愈加緊張，該國拜特龍教區主教海拉拉談到當地情況。當地教會為和平祈禱，為從南部逃來的難民提供援助。

（梵蒂岡新聞網）哈馬斯於去年 10 月 7 日對以色列發動恐怖襲擊後，以色列與真主黨之間的衝突也隨著升級。近幾個月來，黎巴嫩南部的馬加勇（Marjayoun）地區每天都發生襲擊事件。

據一家民間基金會（Fondazione Avsi）刊登的消息，大約60所學校只提供遠程教學，而且黎巴嫩教育部正在準備在下一個學年也開啟遠程教學。許多學生的家長被迫離開家園，另有些父母親失去了工作，不知如何養活自己的家人。

黎巴嫩拜特龍教區馬龍尼禮的海拉拉（Munir Khairallah）主教向梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞表示：“只要加沙不停火，真主黨與以色列人在黎巴嫩南部的交戰就會繼續。黎巴嫩南部人民承受這場戰爭的後果，他們並不願意與以色列有衝突。”

這位主教也提到從黎巴嫩南部來到的流離失所者：“他們通常由家人和朋友收容，但教會也在盡一己之力，為有需要的人提供棲身之地。除了他們，還有150多萬名滯留黎巴嫩的敘利亞難民。”

談到黎巴嫩教會的牧靈工作，海拉拉主教說，“在國家缺席的情況下”，看到一種“回歸教會和信仰”的現象。上個主日慶祝黎巴嫩聖人夏貝爾（san Charbel）的瞻禮，“數以千計的信友前來紀念他的朝聖地祈禱”，“懷著極大的希望”。主教在最後表示，除此之外，在年輕人身上可看到有一種“日益強烈”的幹勁。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html