禧年工程重大進展：庇護廣場地下隧道現雛形

梵蒂岡附近禧年地下隧道工程舉行打通儀式。羅馬市政府、拉齊奧大區和意大利基礎設施部保證，此路段將在開聖門時通車。菲西凱拉總主教也出席了隧道打通儀式。

（梵蒂岡新聞網）2025禧年工程正在羅馬緊鑼密鼓地進行。庇護廣場地下隧道於7月17日取得了重大進展：隧道的新舊兩段終於打通。

羅馬市長：聖伯多祿大殿一帶的改造工程

這項工程耗資8500萬歐元，將使和解大道完全變成步行區，如此一來朝聖者將能從聖天使堡直接走到聖伯多祿廣場。這是聖年項目的一大環節，旨在讓人們更容易跨越聖門，前往聖伯多祿的墓朝聖。

羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）表示：「這是一項破紀錄的工程。我們也打破了熱那亞大橋的紀錄，去年8月開工，目標是今年12月竣工。」「大家日夜趕工，交通方面則是辛苦的一年，因為工程很多。我們的使命是改變羅馬，這需要休克療法（shock therapy）。」

現代化建設與考古遺跡兼容並蓄

基本上，這項工程是把沿著台伯河的地下隧道延長130米左右。隨之而來的工程是要調整羅馬市汙水下水道系統的管線分布，而且在挖隧道期間找到了古羅馬時期的洗衣坊和卡利古拉時代的建築物。這些文物已經從工地移開，之後要放在聖天使堡的花園裡公開展示。

拉齊奧大區主席：羅馬的急救系統將為禧年重整

聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教也出席了隧道打通儀式，見證新舊兩段打通的那一刻。

拉齊奧大區主席羅卡（Francesco Rocca）保證禧年工程將如期完工，並表示要另外投資1.55億歐元來重整羅馬的急救醫療系統。

意大利基礎設施部部長薩爾維尼（Matteo Salvini）和羅馬市長瓜爾蒂耶里指出，為了禧年，政府面對極其重大的責任與合作的考驗。目標只有一個，所有政府機關都在並肩奮戰、攜手努力。

基礎設施部長：庇護廣場展現出我們在工程學領域的卓越價值

此外，意大利基礎設施部部長薩爾維尼也強調了這項2025禧年工程的價值：它展現出意大利在工程學領域的傑出能力。「我們正在與時間賽跑，挽回之前累積的一些落後狀況。無論是為了禧年，還是為了奧運，我們都會及時趕上。今天的這片工地，僅在短短一年前曾有很多人抱持懷疑的眼光來看待。而今，在聖誕節前，它要以步行區的風貌和不同的美來迎接羅馬市民及朝聖者。」

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