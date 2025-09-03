梵蒂岡郵局發行新郵票，向阿庫蒂斯和弗拉薩蒂致敬

在阿庫蒂斯和弗拉薩蒂即將於9月7日榮列聖品之際，梵蒂岡城國郵局以這兩位青年的肖像為圖案發行郵票。此外，梵蒂岡郵局也將為聖富高的望德見證，以及米開朗基羅誕生550週年推出紀念郵票。

（梵蒂岡新聞網）在阿庫蒂斯（Carlo Acutis）和弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）這兩位青年即將於9月7日榮列聖品之際，梵蒂岡郵局與意大利、聖馬力諾共和國和馬耳他騎士團合作，發行兩張新郵票加以慶祝。梵蒂岡城國政府9月1日宣布了這個消息。阿庫蒂斯的郵票用的是他在山上遠足時拍攝的照片，弗拉薩蒂的則是用該家族的肖像畫。前者的郵票要發行6萬張，後者是5萬張，面額都是1.35歐元。

梵蒂岡的公告解釋道，「阿庫蒂斯的見證提醒我們，聖德不是少數人的特權，而是普世的召叫。每個真正活出自身信仰的人都能成聖」。這位少年的生活洋溢著「清晰且熱忱的信德，他以福音為其日常生活的中心，也在數字世界裡作福傳的器皿」。

弗拉薩蒂的家世顯赫，但他更喜歡當「窮人的搬運工」，在都靈的大街小巷為那些因付不出房租而被掃地出門的窮苦人拉著推車搬家當。公告指出，「他天天祈禱、幫助有需要的人、讀書、與朋友們在一起。他每天領聖體、熱心祈禱、時常辦告解，藉以滋養他深厚的信德」。

特別郵戳

為封聖大典製作的兩個郵戳也反映出這兩位年輕聖人的生活。阿庫蒂斯的郵戳圖案正是郵票上的照片，另外還有聖體聖事的象徵和基督的文字符號。弗拉薩蒂的郵戳則有他的簽名和他過世前一個月親手寫的「面向高天」（Verso l’alto）。

一如既往，9月7日至8日，郵局人員將在聖伯多祿廣場上的郵局，為剛發行的郵票蓋首日特別郵戳。此外，集郵者也可以在2025年10月11日前向梵蒂岡郵局蓋銷部門申請蓋郵戳，費用由申請人負擔。

梵蒂岡郵局其它新郵票

同樣是在9月7日，梵蒂岡郵局還將為其它紀念日發行郵票、郵戳和小全張。比方說，為了比利時天主教魯汶大學創校6百週年、米開朗基羅誕生550週年，以及聖母升天信理頒布75週年的紀念郵票。此外，在希望的禧年，梵蒂岡郵局也發行向聖富高（Charles de Foucauld）致敬的郵票，「以慶祝並發揚他的信仰旅途、與鄰人在靜默中的對話，以及他所活出的望德」。最後，梵蒂岡郵局也發行一張以維護冰山為主題的郵票，它屬於「恢復生態系統十週年」的系列紀念郵票。

