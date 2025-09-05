聖座封聖部長：弗拉薩蒂和阿庫蒂斯是日常生活中的聖人

在教宗良十四世即將在聖伯多祿廣場為弗拉薩蒂和阿庫蒂斯主持封聖大典之際，聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機向本新聞網談論這兩位青年的聖德芳表：普通的年輕人選擇了以追隨福音為其生活之道。

（梵蒂岡新聞網）弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）和阿庫蒂斯（Carlo Acutis）對基督的愛有如熊熊熱火一般燃燒著他們的心，使之洋溢著活潑的生命力。聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機如此形容這兩位即將榮列聖品的青年。他們的封聖大典將由教宗良十四世於9月7日主日在聖伯多祿廣場舉行。

這兩位青年英年早逝，弗拉薩蒂於24歲蒙主恩召（1901年至1925年），阿庫蒂斯年僅15歲就安息主懷（1991年至2006年）。他們兩人的共通點在於對窮人的關懷和聖體聖事的每日滋養。

弗拉薩蒂：在窮人身上與主相遇

塞梅拉羅樞機表示，弗拉薩蒂「活出了梵蒂岡第二屆大公會議所提出的平信徒模範。換句話說，他積極生活，對世上的不同現況有獨特的經驗，梵二稱之為平信徒在俗特性」。弗拉薩蒂在每個面向都落實了平信徒的在俗特性，他的「生活完全與福音相協調」。

塞梅拉羅樞機談及弗拉薩蒂的默默行善。這令人想起安提約基雅的聖依納爵在書信中對厄弗所人的勸勉，也就是：「做一個默不作聲的基督徒，好過於誇誇其談、光說不做的基督徒。」

弗拉薩蒂的行善不為人知在他的葬禮上展露無遺。他私下幫助過的眾多窮人、貧苦者、邊緣人參加了他的葬禮，而他的父母先前對兒子的這些善行渾然不知。塞梅拉羅樞機說：「他的死亡彰顯了天主。弗拉薩蒂前去與窮人在一起，因為他遇見了基督。」

阿庫蒂斯：青少年的聖德

阿庫蒂斯的葬禮也有很多窮人參加，而且他的家人事先並不知情。封聖部長表示，阿庫蒂斯為他的父母來說也是一份驚喜的發現。「作為青少年，他盡了他的一切所能」，發揮他的年輕潛力。

阿庫蒂斯表達出「青年的聖德，以聖體聖事、他通往天國的高速公路為依靠，隨時向生命敞開心扉」。「這些不同的聖德應該引導我們省思有關生命年齡的意義」。塞梅拉羅樞機所指的正是瓜爾迪尼（Romano Guardini）的著作《生命年齡》。樞機解釋道，「弗拉薩蒂為我們展現出一種獨特的生命年齡，阿庫蒂斯則是青少年的生命年齡。青春期今天或許是人生中最關鍵的階段」。無論如何，誠如方濟各教宗常說的，普通年輕人也能散發出「鄰家」的聖德馨香。

教宗良十四世最近在青年的禧年活動上也將弗拉薩蒂和阿庫蒂斯的榜樣推薦給年輕世代。樞機最後總結道，「有些聖人如同神修者德布雷爾（Madeleine Delbrêl）所說的那樣在園圃裡長大，因為他們是修會裡的奉獻生活者。也有些聖人如同阿庫蒂斯和弗拉薩蒂那樣生活在世界內，他們是在日常生活中的聖人」。

