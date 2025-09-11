宗座天使大學宣布社會科學學科的獎學金

羅馬宗座天使大學將提供十個名額的獎學金，為幫助有志從事在社會科學領域研究的學生。該獎學金涵蓋2025到2026這個學年社會科學學士學位三年制課程第一年的大學註冊費用。

（梵蒂岡新聞網）讓所有人都不受經濟條件的制約，有機會接受到高等教育，發揮他的才能：這正是羅馬宗座天使大學提供十個名額獎學金的目的。該獎學金涵蓋2025到2026這個學年社會科學學士學位三年制課程第一年的大學註冊費用。此舉是為促進大學教育，幫助居住在羅馬及周邊，並有志在宗座大學專攻社會科學學科的平信徒。

天使大學社會科學學科

天使大學社會科學學科的目標是推動對現實社會的研究與探索，使人類能夠在正義與和平中實現自我，並邁向整體的發展。該學科採取多學科的方式，結合社會學、心理學、歷史學、法律學、經濟學與政治學等領域，為學生提供理論與實踐工具，以便理解並面對當代複雜的社會動態，並與基督宗教的社會思想展開對話。該學科重視政治、倫理與經濟層面，旨在培養一些能夠參與決策過程，並對公共福祉做出貢獻的專業人才。

申請截止日期

申請人須於9月15日前將申請材料寄送至fass@pust.it，包括：身份證、高中職畢業證書、申請信，以及以及由本堂神父出具的推薦信。課程將於2025年10月6日開課。此外，學生在學年內平均成績需超過8.5/10，才有機會申請下一學年的獎學金。學年行事曆、課程安排以及有關進一步該學科的信息，請前往天使大學網頁查詢。

