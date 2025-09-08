款待朝聖者的羅馬城：記憶的延續

與歷史學家詹弗蘭科·莫斯科尼教授一同走入中世紀羅馬的街道小巷，探尋散落於過往的痕跡（三）。

（梵蒂岡新聞網）如今，在羅馬城內仍可看到昔日朝聖者留下的痕跡。這座城市不僅是羅馬人的自豪，也是朝聖者嚮往的目標。為了瞭解羅馬城是如何隨著時間的推移而形成的，以及它的邊界是怎樣的，一個非常有趣的羅馬碑文為我們提供了幫助。這個碑文非常重要，而且比朝聖者經過的年代還要久遠。事實上，它構成“一個見證，提醒我們中世紀羅馬歷史上的一個基本重要的現象”，意大利卡西諾大學教授莫斯科尼（Gianfranco Mosconi）作了這樣的解釋。他說：

“中世紀的羅馬是在平原上崛起的城市。我們經過平坦的地區，如戰神廣場 (Campo Marzio)，而古羅馬則是建在七座山丘上，遠離此地，因為中世紀的羅馬被聖伯多祿堂構建的工程所吸引，這並非出於虔誠，而是出於經濟的考慮，因為有銀行的存在，或無論如何都與宗座（Curia pontificia）有關。”

因此，中世紀的羅馬經過移動、擴大後成為平原。莫斯科尼教授也談到碑文：“碑文恰好提醒我們這個轉變的過程，因為它標示出一個邊界，也就是活人之城與死人之城，以及其他地界之間的象徵性分界線。我們不知道分界碑的最初確切位置，但無論如何，它是在這個區域被發現的，而城外正是從這裡開始，這個區域在中世紀時成為城市朝向聖天使橋（Ponte Sant'Angelo）發展的基點。”

在征服不列顛之後，經由克勞狄烏斯（Tiberio Claudio）大帝擴展區域的分界碑在地形和考古方面也很有趣。

記憶的延續

幾經數個世紀，這個羅馬地區的地名幾乎被完整地保存下來，使我們能識別出古代的地點及其功能，其中大部分都與古代朝聖的記憶有關。例如，手工藝專業的名稱：念珠商街（Via dei Coronari）表明出售念珠的商人；旅行箱街（Via dei Baullari ）表明製作旅行箱和行李箱的人；帽子街（Via dei Cappellari ）等等。沿著老錢莊街（via Banchi vecchi）又有許多交叉小巷的特殊名稱，例如孔雀街（via del Pavone）。這個區域或羅馬市中心不同的區域都提到動物或易於辨認物品的名稱。莫斯科尼教授認為：

“它們不過是旅館招牌的名稱。我們必須想像，中世紀的朝聖者並不是會讀書、識字的人。因此，在大多數的情況下，人們需要明確的識別標誌：孔雀、獅子、公雞，因此指的是聖天使橋 附近著名的公熊客棧。它們是這裡的地標。”

在羅馬“人人都是客棧的經營者”

客棧是朝聖者生活中的重要元素，他們顯然需要住宿，在禧年的朝聖中尤其如此，他們需要在羅馬連續逗留數天。不過，與私人利益掛鉤的客棧也有些弊端，甚至羅馬人有時也會臨時成了客棧的店主，把自己的房間出租給朝聖者。1350 年的一份證明指出，在禧年期間，“羅馬人都成了客棧的經營者”。

一位詩人的斥責

莫斯科尼教授解釋說：“一位名叫布喬·迪拉納洛（Buccio di Ranallo）的拉奎拉詩人在1350年禧年期間來到羅馬，他這樣描述當時的情況：‘那些可惡的羅馬人做了最糟糕的事，他們晚上留客人住宿時，表現的像天使一般，一旦成交，他們卻連狗都不如：許下有床，給的卻是塊空地。’實際上他們並不給床鋪，只給地上一個可以躺下的空間。他們承諾給一張三、四個人可以躺下的床，然而他們會把六、七、八個人塞進去。布喬說，人們為了不爭吵而忍耐，也就是說，為了不節外生枝，人們忍氣吞聲，不吵不鬧。”

