聖座與越南聯合工作小組結束第十二次會議

聖座與越南的聯合公告指出，會談中討論的主題是雙邊關係，以及天主教會在越南的情況。此外，天主教團體對越南發展的貢獻展現出「福音的見證和公民的努力」，並且受到認可。

（梵蒂岡新聞網）聖座與越南聯合工作小組第12次會議於9月12日週五在梵蒂岡舉行。公告指出，主持會議的是聖座國務院與各國關係部門副秘書長、聖座代表團團長瓦霍夫斯基（Mirosław Wachowski）蒙席，以及越南外交部副部長、越南代表團團長黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）女士。公告表示，「在親切的會談中」，雙方探討的主題有雙邊關係和天主教會在越南情況。此外，「天主教會對越南發展的貢獻展現出福音的見證和公民的努力」，並且受到認可。

對已取得的進展表示滿意

公告指出，繼2024年5月在越南首都河內舉行的第11次會議後，聖座和越南都「對已取得的進展表示滿意，並提及在各層級，尤其是高級別的持續對話和互派代表團，以及教宗常駐河內代表扎萊夫斯基（Marek Zalewski）總主教的工作」。

進一步推動關係

公告繼續表示，雙方代表團都「重申有意通過新的會晤進一步推動關係」。他們也同意要「繼續定期舉行聯合工作小組會議」。工作的氣氛「據描述是親切友好、彼此互信的」。

與教宗的會晤和在國務院的會面

公告最後解釋道，越南代表團在梵蒂岡期間得到教宗良十四世的接見。隨後，他們禮節性拜會了聖座國務卿帕羅林樞機，以及聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html