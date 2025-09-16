歷史上的禧年：1450年的嚴重事故

與歷史學家詹弗蘭科·莫斯科尼教授一同走入中世紀羅馬的街道小巷，探尋散落於過往的痕跡（四）。

（梵蒂岡新聞網）我們接著介紹沿著昔日朝聖者們的足跡，前往聖伯多祿大殿的線路。在老錢莊街（Via dei Banchi Vecchi）和新錢莊街（Via dei Banchi Nuovi）的盡頭，我們進入了聖神銀行街（Via del Banco di Santo Spirito）。這條街在中世紀被稱為“橋的通道”（Canale di Ponte），因為它是一條疏導朝聖者人流的通道，或許也因為它實際上是一條露天下水道。

代表性的建築

此處，至今仍能間接地看到朝聖者通過時眼中的景象，因為街道左右兩側美輪美奐的文藝復興時期的建築都屬於佛羅倫薩銀行家的財產。這些銀行們在此處展示他們在羅馬分行的財富，這些活動一度幾乎能與佛羅倫薩的總部不相上下。當時正是教宗良十世和教宗克萊孟七世的時代，他們都是作為銀行家的梅迪奇家族的成員。

“地獄般的”交通

聖天使橋是一個至關重要的地點：通往聖伯多祿大殿的道路之所以集中在這裡，《禧年的羅馬：在今日羅馬重溫中世紀朝聖者的行程和想像的指南》的作者莫斯科尼（Gianfranco Mosconi）教授回憶道：“這是因為，在中世紀的羅馬，大部分的羅馬橋樑都無法使用或完全消失了。從台伯河的另一邊來到這邊所遇到的第一座橋是在台伯島上，大約有兩公里的距離，這座橋也將中世紀城市的中心連接起來，使戰神廣場（Campo Marzio）的平坦部分與聖伯多祿大殿建築的極端點相連接。”1300年的禧年期間，但丁在其著名的《地獄篇》中，將聖天使橋的交通堵塞比作靈魂在地獄中循環往復的通道。

1450年的嚴重事故

莫斯科尼教授提到在1450年禧年期間發生的一件令人悲傷的事：“當時人群擁擠不堪，以至於在12月19日傍晚，一位樞機的騾子開始踢人，這嚇壞了人群，引發了慣常的踩踏事件。172人在擁擠中喪生。專門負責管理交通的衛隊隊長保祿·德爾·馬斯特羅（Paolo Delolo Mastro）的證詞描述了那次交通事件：橋上半段擁擠不堪，172人喪生，這些人都因窒息而死，四匹馬和一頭騾子也死了，它們都倒在地上死了。越來越多的人倒下，因為許多人甚至從橋上的護欄跌下來。”

莫斯科尼教授繼續指出，“有趣的是，四匹馬和一頭驢死了，這給了我們一幅描述人群擁擠的畫面，甚至四匹馬都死於這場擁擠。 為解決擁擠問題，終於為1475 年的禧年建造了第一座後中世紀的橋樑，即西斯篤橋，它的位置比聖天使橋更接近下游，從而形成了另一個開口閥”。

奢華的景象

穿過聖天使橋，眼前是一幅絕美的景色。從台伯河水面拔地而起的是一系列建築物，其中最引人注目的是聖伯多祿大殿的穹頂，它高出所有的建築。朝聖者到了16世紀末才能看到這穹頂。莫斯科尼教授解釋道，“他們能看到大殿的頂部，因為周圍街區的建築物要低矮很多，也更樸素。隨著和解大道（Via della Conciliazione）的開通，整個街區都被一掃而空，而我們從橋上看到的就是這條大道的入口。”

國家教堂及其基礎設施

莫斯科尼教授解釋說，“在這些建築物中，包括我們所稱的‘西斯汀病房區’（Corsia Sistina），即薩西亞聖神醫院的住院和治療區，如今仍以更大的規模存在。這所醫院提醒我們兩件事：朝聖者、旅客應受到款待，有些人抵達羅馬後也會生病或需要入院治療。薩西亞（Sassia）這個稱號源於薩克森人，即一個德國人團體，早在中世紀就定居於此地。隨著這座國家教堂的出現，國家朝聖堂、住院場所的概念再次出現，它們用於接待來自國外的朝聖者” 。

