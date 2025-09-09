信仰見證人委員會記者會，介紹9月14日大公運動禮儀

新近殉道者-信仰見證人委員會成員在聖座新聞室召開記者會，介紹該委員會至今的工作進展，以及教宗將於9月14日主持的大公運動禮儀。

（梵蒂岡新聞網）21世紀已有將近1700名殉道者和信仰見證人獲得聖座封聖部新近殉道者-信仰見證人委員會的承認。該委員會由方濟各教宗於2023年成立，今年9月8日在聖座新聞室召開記者會，介紹他們至今的工作進展，以及教宗良十四世將於9月14日、光榮十字聖架慶日在城外聖保祿大殿主持的大公運動禮儀。該委員會是這個禮儀的主辦方。

新近殉道者-信仰見證人委員會副主席、聖艾智德團體創始人里卡爾迪（Andrea Riccardi）在記者會上表示，新近殉道者當中有304人來自美洲，43人在歐洲致命，110人在世界多地傳教時蒙難，277人在中東和馬格里布遇害；信仰見證人則有357人在亞洲和大洋洲、634人在非洲，其中在非洲失去生命的基督徒人數最多。他們以生命見證了宗教迫害、犯罪組織暴力、自然資源濫採、恐怖襲擊、種族衝突和其它造成基督徒遇害的原因。

里卡爾迪說，「不幸的是，為了見證福音、熱愛天主和弟兄姊妹、真誠地服務人群、自由地傳播信仰，基督徒失去生命的事一再發生」。「誠實守法、熱心公益的基督徒往往是那些意圖推動犯罪計劃者的眼中釘」。

禧年唯一在羅馬舉行的大公禮儀

聖座封聖部秘書長、新近殉道者-信仰見證人委員會法貝內（Fabio Fabene）總主教指出，9月14日、光榮十字聖架慶日當天，城外聖保祿大殿將舉行大公禮儀，以紀念這些新近殉道者和信仰見證人。這是整個禧年期間唯一在羅馬進行的大公禮儀。屆時將有24個基督信仰教會團體的代表參與聖道禮儀。

法貝內總主教指出，「洗禮的生命力使我們大家相通。在獻出生命的基督徒身上，實踐了『血的大公運動』，如同聖若望保祿二世所定義的那樣。正是在殉道中，教會已經合一了」。教宗良則「希望這些殉道者的血能成為和平與修和、友愛與關愛的種子，如同日前剛果遭遇恐怖襲擊時他所寫的那樣」。

14日禮儀的主軸是有關真福八端的福音章節，其它的讀經則選自《智慧篇》第三章、《聖詠》第120篇，以及聖保祿宗徒寫給弟茂德的一段書信。講道後，禮儀將紀念殉道者和信仰見證人。在宣讀真福八端的每一端後，要以兩個祈禱意向和一些話語來緬懷幾個見證人的事跡，例如：在2006年索馬里遇害身亡的斯戈爾巴蒂（Leonella Sgorbati）修女，以及2019年在布基納法索遭恐怖份子殺害的一群福音派基督徒。

