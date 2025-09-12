馬彥恩獲任張家口教區輔理主教，已舉行就職禮

9月12日，張家口教區輔理主教獲民事效力承認，並舉行了就職禮。聖座新聞室主任表示，這是“聖座與中國當局相互對話的成果”。

（梵蒂岡新聞網）張家口新教區的架構進一步展現出來。該教區由教宗良十四世於今年7月8日建立，整合了西灣子和宣化兩個教區。聖座新聞室9月12日發表公告表示，當天，“在落實聖座與中華人民共和國臨時協議相關對話的框架下”，馬彥恩（聖名若瑟）蒙席作為張家口教區輔理主教的職務“獲得民事效力承認，並舉行了就職禮”。教宗良十四世於今年9月4日任命他為張家口教區輔理主教。

馬彥恩輔理主教將協助於兩天前獲祝聖的張家口教區首任主教王振貴。馬主教於1960年在保定出生，現年65歲，曾任西灣子教區主教。他於1985年在易縣宗座監牧區晉鐸，曾擔任那裡的副主教。2010年12月獲祝聖為主教，隨後於2013年被任命為西灣子教區主教，並於同年的3月28日就職。

聖座新聞室主任布魯尼在一份聲明中指出，今天在張家口教區輔理主教馬彥恩（聖名若瑟）蒙席就職之際，“滿意地獲悉，其主教職也獲得民事效力的承認”。同時，宣化榮休主教崔太（聖名奧斯定）的“主教職務也獲得民事上的承認”。布魯尼最後表示，“這些都是聖座與中國當局相互對話的成果，在新教區走向共融的道路上邁出了重要的一步”。

