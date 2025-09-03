教宗良十四世將於9月5日前往岡道爾夫堡夏宮，降福願祢受讚頌莊園。此莊園占地55公頃，它的特點是接納、可持續和循環經濟的典範。該項目是由方濟各教宗推動，旨在落實《願祢受讚頌》通諭中的方針。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世將於9月5日星期五前往岡道爾夫堡夏宮，主持願祢受讚頌莊園的揭幕典禮。願祢受讚頌莊園無論是在創辦理念還是目標上都是雄心勃勃，旨在成為循環經濟的典範，給各國、教區及大型企業樹立模範。該莊園將研究、教育、工作與日常生活結合起來，從而很好地建立團體。

願祢受讚頌莊園占地55公頃，過去屬於教宗夏宮。其中約30公頃土地用於農業，位於古羅馬圖密善（Domiziano）皇帝的宮殿區，這裡擁有無可比擬的美景和極具歷史考古價值的遺跡。

願祢受讚頌莊園涵蓋了願祢受讚頌高等培育中心和農業生產系統。前者以培育作為核心，每年可培育大約兩千名來自世界各地的學生。在培育結束後，學生回到各自國家，實踐所學知識和技能。後者農業生產系統，是將整體生態理念付諸實踐。

培育的實踐部分將在莊園裡，並在烏迪内大學的技術輔助下進行，還會在大型及現代化、由太陽能供電的溫室大棚裡進行實踐。農作物的灌溉系統亦完全符合最新的可持續發展標準，最大限度地減少對鄰近的阿爾巴諾湖的影響。願祢受讚頌莊園和所有設施，將向公眾開放：預計每年可接待25萬名訪客。參觀需購買門票，但經濟困難者可免費參觀。

願祢受讚頌莊園的39名員工及其家屬將一起迎接教宗的到來。此外，幾匹安達盧西亞馬也將來到願祢受讚頌莊園，作為獻給教宗的禮物。眾所周知，普雷沃斯特當初在秘魯時，經常騎著一匹小馬出行。

