聖座記者會介紹2025年人類友愛世界集會

第三屆人類友愛世界集會將於9月12日至13日在羅馬舉行。聖座新聞室8月29日召開記者會，介紹這項活動。

（梵蒂岡新聞網）2025年人類友愛世界集為將於9月12日至13日在羅馬舉行，由聖伯多祿大殿主辦，聖座多個機構予以配合，並有許多政府和私人贊助。聖座新聞室8月29日為此舉行記者會，聖伯多祿大殿總鐸和聖伯多祿工程處處長甘貝蒂（Mauro Gambetti）樞機，以及眾位弟兄基金會秘書長奧凱塔（Francesco Occhetta）神父都出席發言。

甘貝蒂樞機指出，這集會的目的是「向世界提出友愛的願景」。以友愛為中心，便有可能「在政治、經濟、社會和人類生活方面」促成「新的秩序」。

9月12日將舉行15場主題式圓桌會議，所涉及的領域包括農業、藝術、文學、經濟、金融、地方行政、教育、通信、工作和運動。會議地點是對羅馬的歷史、社會和政治生活意義深遠的地方，例如：羅馬市政廳、羅馬省政府、聯合國糧農組織大樓，以及歐盟大樓。政府官員、公民社會成員、學者和通信界從業人員都將出席圓桌會議。

本次集會的高峰是9月13日週六在羅馬市政廳舉行的「人類大會」，此活動由諾貝爾獎得主和國際組織代表進行協調和帶領。屆時，除了甘貝蒂樞機以外，2021年諾貝爾和平獎得主雷薩（Maria Ressa）女士也將出席。當天晚上，聖伯多祿廣場將舉辦一場國際盛會，主題為「給世界的恩寵」，並進行電視直播。意大利歌唱家波切利（Andrea Bocelli）也將登台演出。

在29日的記者會上，雷薩女士和波切利都發表了視頻訊息。雷薩女士強調願意「因著這些相遇，嘗試寫一段希望的故事」。波切利則說：「希望確實能在所有人心中傳播偉大的人性和友愛觀念。」

