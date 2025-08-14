搜索

2025.08.12 "Laboratorio Restauro MV Paolo Violini"
梵蒂岡博物館將對《最後的審判》進行特別維護

梵蒂岡博物館繪畫與木質材料修復工作坊新任負責人保祿·維奧利尼在接受梵蒂岡新聞採訪時，講述了協調保護人類文明瑰寶的激動之情。隨後，他透露了即將開展的修復工作：拉斐爾長廊的修復工程，以及在復活節前對西斯汀聖堂米開朗基羅傑作的特別修復。

（梵蒂岡新聞網）2026年，米開朗基羅的巨作《最後的審判》將迎來一次特別維護；在此之前，還將啓動拉斐爾長廊的修復工程。新任梵蒂岡博物館繪畫與木質材料修復工作坊主任保祿·維奧利尼（Paolo Violini）以“激動的心情”準備接任這一新職務，這標誌著藝術史上的“巨匠”們將再次成為焦點。8月初他接替了自2017年起領導該工作坊的弗朗切斯卡·佩爾塞加蒂（Francesca Persegati）。該工作坊由比亞焦·比亞熱蒂（Biagio Biagetti）於一百年前創立。

拉斐爾印記

自1988年起，維奧利尼便致力於宗座館藏傑作的研究與保護，他的職業生涯始於拉斐爾房間的修復工程，並先後主持完成了“簽名廳”與“赫里奧多爾廳”的修復。

他坦言，自己一直希望能完成“博爾戈大火廳”的修復工作。“我在拉斐爾房間工作了17年，總會想起拉斐爾。‘博爾戈大火廳’的修復雖然已經啓動，但尚未完成。”他解釋，這項工作有助於探索“拉斐爾及其畫室過渡時期的一個重要時刻”，並加深對“君士坦丁廳”壁畫的理解。該廳近期向公眾開放的，由拉斐爾的學生完成。

《最後的審判》特別維護

2026年1月起，修復工作坊將對西斯汀聖堂的《最後的審判》進行特別維護。這項工作將與每年通過升降機或機械“蜘蛛”進行的常規維護並行進行。維奧利尼介紹說，“我們計劃在3月前完成，以便在聖周前騰空整面牆。”在為期三個月的施工期間，將搭建“覆蓋整個牆面的腳手架。該腳手架由十幾個工作平台組成，配備升降機，以便在不影響公眾觀賞的情況下加快施工進度，使10至12位修復師能同時近距離作業。

拉斐爾長廊——人類遺產

同時，歷時五年的拉斐爾長廊修復工程也將啓動。該長廊由14個拱間組成，裝飾著喬瓦尼·達烏迪內（Giovanni da Udine）等人創作的精美灰泥裝飾與壁畫，維奧利尼稱之為“人類遺產”，開創了源自古羅馬的“穴怪式”（grottesca）裝飾風格，並在整個16世紀廣為流行。

熱忱與傳承

未來數月，梵蒂岡繪畫修復工作坊的26名修復師將面臨一系列挑戰性項目，部分項目將由外部同事協助完成，所有工作均由維奧利尼統籌協調。他強調，團隊的力量不僅源於對職業的熱情，更源於代代相傳的豐富專業知識。“延續性”或許是最能揭示宗座館藏修復工作秘訣的關鍵詞。

一脈相承

維奧利尼指出，“我們的歷史非常悠久，工作坊成立於1923年，但梵蒂岡的文物保護工作可追溯到更早的19世紀，當時這些藝術品由聖路加學院的藝術家管理。”這種“延續的脈絡”從比亞焦·比亞熱蒂一直延續到1990年被該機構聘用的首位女性弗朗切斯卡·佩爾塞加蒂，今年夏天她剛剛卸任。

2025 Aug 14, 14:40
