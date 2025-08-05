聖殮布守護人：草率的結論了無新意且片面偏頗

意大利都靈總主教、聖殮布宗座守護人雷波萊樞機批評近期一篇文章，該文假設聖殮布上的圖像是通過中世紀淺浮雕而形成的，然而這一結論已被聖殮布國際研究中心的分析所駁斥。該研究中心指出，已有眾多物理和化學研究排除了“源於繪畫或與接觸淺浮雕”的可能性。

（梵蒂岡新聞網）一些科學家近期提出，聖殮布並非覆蓋在一具男性遺體上，而是鋪在一個“人體模型”上，複製出一些人形特徵。為此，聖殮布宗座守護人、意大利都靈總主教雷波萊（Roberto Repole）樞機在一份聲明中表示，這些結論的草率令人擔憂，因為它們往往經不起推敲。

樞機首先表示對這些假設不予置評，接著強調都靈的聖殮布國際研究中心（Ciss）發表了一份文件，詳細分析這項“發現”的研究方法和結果。樞機重申，對於輕率的言論，我們務必秉持應有的批判性思辨。

聖殮布國際研究中心的分析

近期由莫賴斯（Cicero Moraes）撰寫的學術論文《聖殮布上的圖像形成——數字3D方法》（Image formation on the Holy Shroud – A digital 3D approach）刊登於《考古測量學》期刊（Archaeometry）上。作為輔助聖殮布守護人的科研機構，聖殮布國際研究中心對此學術論文發表一份文件指出，該作者利用開源軟件與物理模擬，製作了一個人體和淺浮雕的3D模型，以分析聖殮布與表面接觸的點位。但作者所得出的結論，只是肯定了早在1902年就已經為人所知的初步研究結果，即：聖殮布上的圖像呈現為一種正交投影。此論點並無任何創新之處。

需要嚴謹且跨學科的研究方法

文件進一步指出，自從1978年聖殮布研究項目小組（STURP）的現場研究，以及後續的化學與物理分析，已排除了聖殮布上的圖像是通過繪畫、接觸淺浮雕，或接觸加熱後的雕像所形成的可能性。聖殮布國際研究中心重申，對聖殮布的研究必須採取嚴謹且跨學科的研究方法，明確區分已確定的數據與假設，並整合所有相關學科的研究成果。數字模型雖然有助於思考，但無法取代物理和化學的分析報告。

都靈聖殮布知名研究學者馬里內利（Emanuela Marinelli）女士在接受採訪時表示，這個近期發表的研究是“一場缺乏科學價值的媒體操作”，它忽視了聖殮布有人類血跡的證據，以及與耶路撒冷相符的微量痕跡。

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