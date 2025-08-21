在8月20日的週三公開接見活動中，教宗良十四世省思了基督徒慈悲的意義，那是一種無需任何先決條件的自由擁抱，對於和平而言極為重要。

（梵蒂岡新聞網）8月20日教宗週三公開接見活動結束後，聖座傳播部編輯主任托爾涅利（Andrea Tornielli）在本新聞網上撰文，省思了教宗在要理講授中關於“先施予的寬恕”與“和平、正義”之間的關係。以下是這篇文章的內容：

“真正的寬恕不會等到懺悔後才施予，而是在被接受之前，首先賜予的免費禮物”。教宗良十四世以上述這句話講解了在《若望福音》中描述耶穌將餅遞給叛徒猶達斯的一段經文。這是天主的邏輯，與人類“我給予，以期你回報”的邏輯截然不同。教宗解釋說，耶穌並非忽視發生的一切，而正因祂看的清楚，知道“即使一個人因他的自由而迷失在罪惡中，但仍然可以被一個溫柔的舉動之光所觸及”。這就是“先施予”寬恕的驚人之處，先行伸出慈悲的擁抱，不要求任何的先決條件。就如同稅吏匝凱那樣，他之所以悔改，是因為耶穌召叫、接納他，並主動邀請自己到他家中。這一舉動令眾人震驚，因為納匝肋人耶穌打破了傳統和習俗。

我們的生命和人際關係是多麼需要這種寬恕。我們的世界也是多麼需要這種寬恕，而這種寬恕“不是忘記，也不是軟弱”。這讓人想起若望保祿二世教宗在美國遭受911恐怖襲擊事件之後，於2002年世界和平文告中發表的先知性話語。

美國遭受襲擊後，所有人都在想，要發動一場“先發制人”的戰爭。在这巨大的声浪中，教宗卻說：“沒有寬恕就沒有正義，沒有正義就沒有和平。我常常凝思這個揮之不去的問題：怎樣才能恢復那曾受暴力重創的道德與社會秩序呢？經過省思及參照聖經的啟示，我確信，除非以正義加上寬恕做為回應，否則無法完全恢復這破碎的秩序，真正和平的支柱是正義及來自於愛的寬恕。”不僅是個人，也是“家庭、團體、社會、國家及國際社會都需要實踐寬恕，使割裂的關係重新連接起來，跨越互相指責的情勢，克服歧視他人的誘惑。寬恕的能力是使未來社會充滿正義與團結的基礎（教宗2002年世界和平日文告，2）”。

若望保祿二世繼續解釋，說：“相反的，拒絕寬恕，尤其是若因為不能寬恕而導致衝突延續，會使人類的發展受到極大的影響。浪費人類資源於武器競賽，而不用於發展、和平與正義上。因著不能和好，使人類蒙受了多大的痛苦！由於不能寬恕，使進步受到了多大的延誤！和平是促進發展的必要條件，而只有透過寬恕，才可能得到真正的和平（同上，9）。”

教宗在公開接見的最後強調“沒有寬恕，就永遠不會有和平！”他邀請我們在8月22日星期五為和平進行為期一天的祈禱和守齋，並祈求和平之后瑪利亞的轉禱和懇求天主賜給被戰爭蹂躪的世界和平與正義。我們的這個世界，迫切需要“先施予”的寬恕。

