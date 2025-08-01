耶穌會天文學家德蘇扎神父接任梵蒂岡天文台台長

梵蒂岡天文台新任台長德蘇扎神父是印度果阿人。他將於今年9月19日履新，接替康索爾馬尼奧修士的台長一職。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世7月31日任命了梵蒂岡天文台的天文學家德蘇扎（Richard Anthony D'Souza）神父為該科學機構的新任台長。德蘇扎神父將於今年9月19日履新，他是印度果阿人，現年47歲，出生於基督徒家庭。梵蒂岡天文台現任台長康索爾馬尼奧（Guy Consolmagno）修士於2015年9月18日承擔起這項領導職務，他卸任後會繼續留在梵蒂岡天文台基金會擔任天文學家和主席。

談到台長職務交接一事，康索爾馬尼奧修士說：「我很高興聖父教宗揀選了德蘇扎神父作為梵蒂岡天文台下一任台長。我深知，為了在天文學研究日新月異的這段期間推進天文觀測的工作，德蘇扎神父擁有必要的願景和智慧，他尤其在太空望遠鏡和先進的計算科技方面經驗豐富。」

德蘇扎神父表示，「在康索爾馬尼奧修士領導的十年內，他致力於科學與信仰之間的對話、科學推廣，以及在國際層級推動天文學的研究」。

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