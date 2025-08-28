宗座拉特朗大學向平信徒學生提供44個獎學金名額

2025至2026學年，教宗的大學將向希望就讀法律、和平科學及哲學一年級的學生提供44個獎學金名額的機會。

（梵蒂岡新聞網）羅馬宗座拉特朗大學的一份公告指出，該大學忠實履行教宗託付的學術和教會使命，在羅馬基金會（Fondazione Roma）的支持下，將在2025至2026學年向平信徒學生提供44個獎學金名額，旨在支付法學碩士學位、和平科學學士學位和哲學學士學位第一年的註冊費。

獎學金的申請材料可在宗座拉特朗大學的網站上下載，並要在9月12日前將申請寄出。大學校長阿馬蘭特（Alfonso Amarante）總主教表示，“大學培育不僅是知識的傳授，而且更是人性和職業成長的旅程，不能將任何人排除在外”。總主教補充道，“我們致力推動學習的權利，這為教會和社會是一項寶貴的投資”。

這項舉措符合教宗的大學一直以來履行的承諾，致力促進和保護學習的權利，這權利被認為是個人成長和社會發展的重要價值。大學以這種方式繼續成為對話、研究和包容的場所，為學生和國際社會服務。

