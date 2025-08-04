聖伯多祿工程處與國際文化財產保護與修復中心促進非洲未來

聖伯多祿工程處與國際文化財產保護與修復中心簽署協議，在非洲國家促進文化財產的保護及可持續發展。

（梵蒂岡新聞網）聖伯多祿工程處處長甘貝蒂樞機和國際文化財產保護與修復中心（ICCROM）總幹事古吉拉爾（Aruna Francesca Maria Gujral）女士日前簽署了一份戰略夥伴協議，旨在保護文化財產、工匠手藝並增進國際合作。這份協議的重點在於培養非洲青年的能力，從而提升當地的專業素養，保護他們豐富的文化財產，並在社會－經濟方面創造機會。

聖伯多祿工程處敞開大門

甘貝蒂樞機表示，「通過聖伯多祿工程處的這個培育項目，也就是它的藝術和手工藝學校，聖伯多祿大殿向非洲年輕藝術家和工匠敞開大門」。「分享數百年的成熟技能，並傳承聖伯多祿大殿的精湛工藝，這代表秉持服務精神，懷著真正的手足情誼和愛，去幫助那些投身於文化財產保護領域的青年和專業人士日益成長」。

可持續發展與合作

本項目讓參與者能將他們在梵蒂岡學到的專業能力與各自國家的傳統知識相結合，在地方層級提升專業涵養。這個分享知識的進程將在科特迪瓦、埃及、肯尼亞和突尼斯由合作機構推進。

該項目屬於意大利國際合作戰略框架的一部分，目的是與非洲國家建立穩定且持久的關係，促進可持續發展及相互合作。

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