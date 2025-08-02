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Padre Felix Juan Cabases in una foto d'archivio del 1984 mentre illustra le postazioni della Radio Vaticana predisposte per un viaggio papale Padre Felix Juan Cabases in una foto d'archivio del 1984 mentre illustra le postazioni della Radio Vaticana predisposte per un viaggio papale 
梵蒂岡
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在梵蒂岡電台服務的卡瓦塞斯神父安息主懷，享年94歲

1974年至1988年在梵蒂岡電台服務的耶穌會士卡瓦塞斯神父7月31日回歸天鄉，享年94歲。他為編輯工作“發明”的兩個工具現今仍在使用，即活動預告和教宗旅行手冊，該手冊以他的名字命名。

梵蒂岡新聞網）耶穌會士卡瓦塞斯（Félix Juan Cabasés）神父於7月31日、耶穌會創始人聖依納爵紀念日在西班牙羅耀拉安息主懷，享年94歲。1974年至1988年，他負責管理梵蒂岡電台編輯中心，此單位後來改為“資料部”。

卡瓦塞斯於1930年11月5日在西班牙納瓦拉阿奧伊斯出生，1945年9月18日加入耶穌會，1961年7月26日晉鐸。卡瓦塞斯神父的同會弟兄、梵蒂岡電台前任台長隆巴爾迪神父向本新聞網表示，卡瓦塞斯神父是位“非常勤勞的人，在與人的關係中非常細心和忠誠”。

卡瓦塞斯神父於上個世紀60年代在羅馬宗座聖經學院研讀聖經，並在耶穌會管理的西班牙德烏斯托大學教書。在70年代，他的長上派他來羅馬在梵蒂岡電台服務，他在這裡全職工作，也繼續與不同的媒體合作。

隆巴爾迪神父指出，卡瓦塞斯神父在梵蒂岡電台服務期間“發明”的兩個工具“今天仍在使用”。第一個是有關國際時事、教會和聖座重大活動的“預告服務”。“謹慎且忠實地不斷收集訊息是梵蒂岡電台節目、新聞工作和展望未來的基礎。這是一個聰明又完善的工具，甚至是所有報導梵蒂岡新聞的記者都渴望得到它，因為它絕對有助於預測、提前準備、獲得信息、資料、進行採訪，以及妥善報導既定的活動。

卡瓦塞斯神父留下的第二個工具是與他的名字聯繫在一起的“卡瓦塞斯手冊”，因為是“他發明的”。這是為教宗每次旅行準備的材料，用於了解教宗的牧靈訪問和更好地跟進整個訪問。

按照時間順序，在“卡瓦塞斯手冊”中有教宗旅行期間的所有活動，這豐富了訊息內容。手冊中標著舉行活動的地方和建築物、教宗會見的主要人物、國家元首等。每一個人物都有基本背景介紹，並且還有“禮儀的詳細安排”等等。

隆巴爾迪神父強調說，“這是一個內容詳盡的工具，並且不斷更新。所有相關人員都把它拿在手中，首先是教宗的隨行人員，這有助於專心跟進教宗的活動，更好地準備每項活動的訊息”。

卡瓦塞斯神父的殯葬彌撒於8月2日上午11點在羅耀拉的大殿舉行。

 

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2025 Aug 02, 11:50
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