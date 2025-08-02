在梵蒂岡電台服務的卡瓦塞斯神父安息主懷，享年94歲

1974年至1988年在梵蒂岡電台服務的耶穌會士卡瓦塞斯神父7月31日回歸天鄉，享年94歲。他為編輯工作“發明”的兩個工具現今仍在使用，即活動預告和教宗旅行手冊，該手冊以他的名字命名。

（梵蒂岡新聞網）耶穌會士卡瓦塞斯（Félix Juan Cabasés）神父於7月31日、耶穌會創始人聖依納爵紀念日在西班牙羅耀拉安息主懷，享年94歲。1974年至1988年，他負責管理梵蒂岡電台編輯中心，此單位後來改為“資料部”。

卡瓦塞斯於1930年11月5日在西班牙納瓦拉阿奧伊斯出生，1945年9月18日加入耶穌會，1961年7月26日晉鐸。卡瓦塞斯神父的同會弟兄、梵蒂岡電台前任台長隆巴爾迪神父向本新聞網表示，卡瓦塞斯神父是位“非常勤勞的人，在與人的關係中非常細心和忠誠”。

卡瓦塞斯神父於上個世紀60年代在羅馬宗座聖經學院研讀聖經，並在耶穌會管理的西班牙德烏斯托大學教書。在70年代，他的長上派他來羅馬在梵蒂岡電台服務，他在這裡全職工作，也繼續與不同的媒體合作。

隆巴爾迪神父指出，卡瓦塞斯神父在梵蒂岡電台服務期間“發明”的兩個工具“今天仍在使用”。第一個是有關國際時事、教會和聖座重大活動的“預告服務”。“謹慎且忠實地不斷收集訊息是梵蒂岡電台節目、新聞工作和展望未來的基礎。這是一個聰明又完善的工具，甚至是所有報導梵蒂岡新聞的記者都渴望得到它，因為它絕對有助於預測、提前準備、獲得信息、資料、進行採訪，以及妥善報導既定的活動。

卡瓦塞斯神父留下的第二個工具是與他的名字聯繫在一起的“卡瓦塞斯手冊”，因為是“他發明的”。這是為教宗每次旅行準備的材料，用於了解教宗的牧靈訪問和更好地跟進整個訪問。

按照時間順序，在“卡瓦塞斯手冊”中有教宗旅行期間的所有活動，這豐富了訊息內容。手冊中標著舉行活動的地方和建築物、教宗會見的主要人物、國家元首等。每一個人物都有基本背景介紹，並且還有“禮儀的詳細安排”等等。

隆巴爾迪神父強調說，“這是一個內容詳盡的工具，並且不斷更新。所有相關人員都把它拿在手中，首先是教宗的隨行人員，這有助於專心跟進教宗的活動，更好地準備每項活動的訊息”。

卡瓦塞斯神父的殯葬彌撒於8月2日上午11點在羅耀拉的大殿舉行。

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