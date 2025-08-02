青年的禧年慶典：“我的世青節”

最初的世青節是怎樣的，以及上一個禧年的世青節給我們留下了什麼？本新聞網的德肋撒講述了她的故事，她經歷過的世青節。

（梵蒂岡新聞網）7月底和8月初，羅馬的天空和大地轉瞬間似乎換了一個模樣，天是青年的天，地是青年的地，這是因為近日舉行了“屬於青年、屬於希望的禧年慶典”。街道、廣場、公車、地鐵，到處都是成群結隊地青年，他們當中的許多人身穿帶有禧年標誌的各種顏色的T恤，背著背包，一隻手拿著手機，另一隻手提著水瓶，說著笑著、喊著歡呼著，從Ottavia地鐵站走向聖伯多祿廣場，那裡是普世天主教會的中心，也是全世界青年彙集的中心，是他們與教宗相遇的場所。

看到這麼多的青年，聽到這麼多溝通的語言，以及他們臉上散發出的青春氣息和永不衰竭的朝氣，我想到了“我的世青節“。

時間回到1984年，那時我還是一個在羅馬讀書的學生，住在修女院辦的學生宿舍。那年聖枝主日的前一天，平時來修女院做彌撒的一位講德語的神父和院長修女告訴我們，隔天的聖枝主日是“你們的日子”，因為青年們要在聖伯多祿廣場與若望保祿二世教宗舉行“大聚會”，我們是其中的成員，應去參加。聽到這個消息，女孩子們炸開了鍋，歡騰起來。第二天一早，我和女孩子們就去了聖伯多祿廣場。有人告訴我們，必須先到廣場附近的專門辦公室註冊。我們就一窩蜂似地來到這個辦公室，辦好手續，領取了一個掛在胸前的牌子，入場參加活動，覺得很神氣。參加那次與教宗相會活動的青年有大約30萬。參加工作後我才知道，那是世青節的先驅啊！果然，隔年1985年，若望保祿二世教宗宣布設立世界青年節。我就這樣糊裡糊塗地度過了一個“我的世青節”，如今仍因此感到自豪。

2000年大禧年，我在梵蒂岡媒體工作已有許多年，但還屬於年輕一代。那次在禧年中舉行的世青節場面，在我的腦海中揮之不去。我們的辦公樓位於和解大道旁，各個青年團體步行朝聖，參加在聖伯多祿廣場舉行的禮儀，從擴音器傳出的祈禱、口號、歌聲穿透玻璃窗，直入我們的耳內，我們往往是邊工作邊觀看窗下的場景。白天，在城內的各條大道上，總是擺著一堆堆的礦泉水，那是各企業捐獻的，由民防局的義工們發給過路的青年或行人。那些天正值炎熱的盛夏，在青年隊伍經過的途中，義工們還將毛毛雨般的水珠噴灑在他們身上，這樣一來，青年們可以覺得涼爽一些。晚上，青年們則在羅馬市區的大小廣場上表演節目，有不同民族的歌曲和舞蹈，我觀看了在羅馬市政府廣場的表演。

那一年的世界青年節是第十五屆，於8月15日聖母升天瞻禮日揭開序幕。若望保祿二世教宗以羅馬主教的身份迎接青年們，由於人數眾多，教宗與青年的聚會分別在聖若望大殿前的廣場和聖伯多祿廣場兩地舉行。在聖伯多祿廣場舉行的歡迎禮上，突出的時刻除了迎接”羅馬人民救援之母”聖母像之外，各洲的青年以獨特的舞姿表達他們的信仰，反應出祈禱和信仰的融合，是節日和友誼的體現。然後宣布青年節的主題：聖言成了血肉，寄居在我們當中。8月19日週六和20日主日，青年們則在羅馬郊外的托爾維爾加塔大學前的空曠場地參加了若望保祿二世主持的守夜禮和閉幕彌撒。

教宗主持的這三項活動，我都被派去做現場直播。令我印象最深、至今仍難以忘懷的是19日晚上的守夜禮。我們在時任節目部主任、日後度梵蒂岡電台台長隆巴爾迪（F. Lombardi）神父的率領下，下午就乘坐大巴抵達會場，準備直播工作。直播台就設在距離教宗主持彌撒的祭壇不遠處，而且會場上架起了幾個大銀幕。我們抵達時，青年們早就布滿了空曠的草地，有的在吃喝領到的食物和飲料，有的則圍坐一團，唱起屬於他們的歌曲，歌聲此起彼伏，好似在不同團體之間進行著一場歌詠比賽。當時在場的青年有200萬人。

傍晚時分，教宗抵達會場，與五大洲的五名男女青年代表手牽手穿過象徵基督的大門，然後上了祭壇。夜幕慢慢垂下，青年們手中的蠟燭也已點燃，頓時，全場有如繁星滿布的天空，閃閃發亮。大約8點半，守夜禮正式開始。200萬青年在沈重的音樂陪襯下，傾聽以不同語言宣報的為信仰殉道的聖人聖女的名字，他們留下了感動的淚水。每一次宣報殉道者的名字後，都點燃一盆炭火，熊熊的火焰與投射在祭壇兩邊的十二宗徒像相輝映。

接下來，四名青年作了令人感動的信仰見證。隨後，教宗向青年們講了一番推心置腹的話語。他說，“在今天，誰要相信耶穌，追隨伯多祿、多默、首批宗徒和見證者的芳表跟隨耶穌，他也同樣需要表明自己的立場，在不少情形下幾乎需要作出新的殉道……。也許沒有要求你們流血，但一定要求你們忠於基督！這種忠貞，須在日常生活處境中活出來”。

有一個場面最令我感動，教宗說著說著，因激動而哽咽無法說下去，會場上也鴉雀無聲。過了幾秒鐘後，從祭壇一旁的歌詠團中爆發出世青節的主題曲，給若望保祿二世加油。整個守夜禮瀰漫著年輕人的青春活潑氣息，面對著200萬名純真的青年，教宗也變得年輕了，他不但跟著音樂節奏用手在座椅扶手上敲擊，還和青年們一起高舉雙手隨著歌聲左右擺動。他笑著告訴青年們：波蘭有句成語說：你若和年輕人一起，便會變成年輕人。現在，我又反老還童了！教宗的話引起一陣雷鳴般的掌聲。

晚上，青年們在草地上過夜。我們則被安置在托爾維爾加塔大學醫學院的教室內，合衣睡在平板床上，隆巴爾迪神父則在樓道的地面上過夜。第二天主日，我們現場直播了那屆世青節的閉幕彌撒。之後，由於人山人海，我和另一個合作者耽擱了時間，沒有找到回羅馬的大巴，於是隨著青年隊伍一起步行走回羅馬，也成了他們中的一員。沿途都是荒野，更沒有任何商店，午餐時間，我們餓了，卻沒有食物，就向其他成群結夥的青年“討飯”，收到了足夠的麵包夾火腿。下午四、五點，我們才回到羅馬。

回憶往事，這些 “我的世青節”的經歷常提醒我，“須在日常生活中”活出對基督的忠貞。歲月流逝，一顆純真的童子之心應永遠存留。

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