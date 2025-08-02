青年在羅馬大競技場辦告解：齊心協力改變世界

參加青年禧年慶典的年輕朝聖者們8月1日度過了「懺悔日」：一千多名司鐸在兩百個帳篷告解亭以10種語言為青年施行和好聖事。意大利馬爾凱的朝聖青年瑪利亞姆說：「在這人群當中，在不太安靜的地方，我沒想到天主的擁抱是如此強而有力。」

（梵蒂岡新聞網）今年29歲的瑪爾定納（Martina）從意大利南部福賈來羅馬，跟著她堂區的30歲以下青年團體一起參加屬於青年的禧年活動。她於8月1日懺悔日當天在羅馬市中心大競技場辦了告解，然後向本新聞網說：「我現在感受到的是，每個祝福都是新生命的第一天。」

青年即將於8月2日晚上與教宗一起舉行祈禱守夜禮。在此之前，羅馬市中心大競技場架設了兩百頂帳篷告解亭，並有一千多名司鐸以10種語言為青年施行和好聖事，幫助他們預備心靈去參加教宗主持的守夜禮。

與自己和好、與天主和好的日子

8月1日上午10點，羅馬大競技場會場開門，年輕男女們湧入這個約有8.5萬平方米的場地。現場架設起通風的超大型帳篷，並在那裡向排隊青年分發瓶裝水。作為告解亭使用的兩百頂帳篷，門口用國旗的圖案標示出司鐸聽告解使用的語言，有些帳篷裡放置了電風扇，司鐸們耐心地等待青年進來。

青年熾熱的心

在帳篷裡聽告解的司鐸與青年一樣來自世界各地。比方說，現年40歲的馬爾谷（Mark Destura）神父原籍是菲律賓，在加州洛杉磯的一個堂區積極投入青年牧靈及聖召工作，他目前在羅馬宗座額我略大學進修。

辦告解的人潮接連不斷，一名司鐸在聽告解的間隙指出，「這些青年的心靈熱情如火又極其敏銳」。令他感動的是「對天主的莫大渴求」，以及「在這個充斥著不確定性和困惑的世界，對希望的尋求」。

司鐸們赦罪後，與青年握手。年輕人帶著微笑起身，回到旅途夥伴的中間。從西班牙卡塔赫納而來的女青年瑪利亞·若瑟（Maria José）在教會學校工作，她在羅馬大競技場表示感到「圓滿、幸福」。她說：「我從來沒有見過這麼多天主教徒聚集在一起，我興奮得手舞足蹈。回去後，我要更努力將信仰傳給我的青少年學生們。」

希望與和平的記號

今年17歲的瑪竇（Matthew）從美國得州而來，與基督國度運動同行。他指著帳篷說：「這一切都是從天主慈悲而來的恩典，祂讓我們每天都有機會過得比前一天更好。」他團隊裡的同齡人貢薩洛（Gonzalo）響應說：「我們大家互不認識，卻為了同一目標來到這裡，即天主。祂是我們在這裡獲得的希望，我們之後要將祂帶到我們前去的所有地方，帶到家裡和學校。一想到要與『新教宗』相會，我無比興奮：如果我們來自許多不同國家，並且在這裡以一個大家庭的身份團聚在一起，我們真的能為全世界成為和平的希望記號。」

外在喧嘩、內心寧靜

辦完告解的瑪利亞姆（Miriam）從意大利馬爾凱前來羅馬，她參加的是神恩復興運動的隊伍。她分享說：「在這人群當中，在不太安靜的地方，我沒想到天主的擁抱、神父話語的安慰是如此強而有力。我感到輕鬆多了，從靈性的角度來看，我沒有辦過如此深刻的吿解。這實在很值得！」

從不孤單

巴拉圭亞松森有三個25歲的青年接受本新聞網的採訪，他們的聖名分別是厄里亞（Elias）、物洛尼加（Veronica）和嘉祿（Carlos）。他們說：「看到許多青年有同樣的信仰，令我們印象深刻。大家說許多不同的語言，卻相信唯一的天主。顯然，我們並不孤單。如果我們的人數如此眾多，就意味著我們真的能改變世界。」

以和好聖事為主題的青年教理書

天主教青年教理基金會的20名志願者於懺悔日當天在大競技場分發一萬本以和好聖事為主題的青年教理書。天主教青年教理書於2014年首次發行，並為了青年的禧年慶典，以意大利文、英文、法文和德文發表新版，內容涵蓋良心省察、告解的含義，並附有幾篇禱文。

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